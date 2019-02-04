Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde soygun

Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) başkent Üsküp'teki şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu.
Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4-5 soyguncunun, kalaşnikof marka silahlarla banka çalışanlarını darbettiğini söyledi.
Soyguncuların banka şubesine zarar verdikten sonra bir miktar para alarak minibüsle olay yerinden uzaklaştığını aktaran Sucubaşı, şunları kaydetti:
"Şubeye zarar vermişler. Şu an ne kadar paranın gittiğini bilmiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Emniyet geldi. Şu an soruşturmaları ve içerideki kriminal araştırmaları yapıyor. Arkasından bize de bir açıklama yapacaklardır. Şu anda bizim arkadaşlarımız da giden parayı tespit etmeye çalışıyorlar."
Sucubaşı, bu olayın son bir yıl içinde bankaya yönelik üçüncü soygun olduğunu belirtti.
Öte yandan, Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerce bir banka şubesinde soygun gerçekleştirildiği, silahlı tehditle henüz belirlenemeyen miktarda para çalındığı bildirdi.
Açıklamada, faillerin bulunması için gerekli önlemlerin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
DAEŞ'ten kurtarılmıştı! İşte Musul'un son hali
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum