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Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:18 | Son Güncelleme

Kimliği belirlenemeyen bir grup soyguncunun, banka çalışanlarını silahla darbettikten sonra bir miktar para ile kaçtıkları bildirildi

Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) başkent Üsküp'teki şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4-5 soyguncunun, kalaşnikof marka silahlarla banka çalışanlarını darbettiğini söyledi.

Soyguncuların banka şubesine zarar verdikten sonra bir miktar para alarak minibüsle olay yerinden uzaklaştığını aktaran Sucubaşı, şunları kaydetti:

"Şubeye zarar vermişler. Şu an ne kadar paranın gittiğini bilmiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Emniyet geldi. Şu an soruşturmaları ve içerideki kriminal araştırmaları yapıyor. Arkasından bize de bir açıklama yapacaklardır. Şu anda bizim arkadaşlarımız da giden parayı tespit etmeye çalışıyorlar."

Sucubaşı, bu olayın son bir yıl içinde bankaya yönelik üçüncü soygun olduğunu belirtti.

Öte yandan, Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerce bir banka şubesinde soygun gerçekleştirildiği, silahlı tehditle henüz belirlenemeyen miktarda para çalındığı bildirdi.

Açıklamada, faillerin bulunması için gerekli önlemlerin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Halkbank Makedonya soygun şube Üsküp

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