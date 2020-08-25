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Halkbank’ın Reddi Hakim Talebi Reddedildi

25.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

Hakim Richard Berman, Halkbank’ın talebini, iddiaların temel bir dayanağı ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle reddettiğini belirtti

Halkbank’ın Reddi Hakim Talebi Reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde süren davada, Halkbank’ın 14 Temmuz’da mahkemeye yaptığı “reddi hakim” talebi reddedildi.

Hakim Richard Berman, Halkbank’ın talebini, hakkındaki iddiaların temel bir dayanağı ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle reddettiğini belirtti.

Hakim Berman, kararında dört yıl önce Rıza Sarraf’ın da benzer gerekçelerle mahkemeye reddi hakim talebinde bulunduğunu ancak talebi reddettiğini hatırlattı.

Hakim Berman, Rıza Sarraf davasının başında sanık avukatlarına İstanbul’da yapılan hukuk sempozyumuna katıldığını hatırlattığını ve avukatların herhangi bir itirazı olmadığını kaydetti.

Hakim Berman gerekçeli kararında, Halkbank’ın reddi hakim için sunduğu dilekçedeki iddialarına da cevap verdi. 2014 yılında yapılan sempozyuma katılan hukukçuların yaptığı konuşmalardan örnekler ve kendi sözlerine yer verdi.

Halkbank, avukatları Robert M. Cary,Simon A. Latcovich,James W. Kirkpatrick ve Damayanti Desai aracılığıyla davanın görüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Hakim Richard Berman’ın, Fethullah Gülen’le bağlantısı olduğu iddiasıyla Halkbank davasından alınması istemişti.

Halkbank’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan ekleriyle birlikte 1080 sayfalık dilekçede, Hakim Berman’ın 2014 yılına Türkiye’de katıldığı bir hukuk sempozyumundaki konaklama gibi çeşitli masraflarının ''Gülenciler'' tarafından ödendiğine dair çeşitli makbuzlar, o dönemde medyada yer alan haberler, Fethullah Gülen aleyhine açılan dava kayıtları, Rıza Sarraf aleyhine açılan dava kayıtları gibi birçok belge sunmuştu.

Dilekçede New York’ta Halkbank aleyhine açılan, “ciddi suçlamaların olduğu böyle bir davada tarafsızlığını yitirmiş bir hakimin görevlendirilmemesi gerektiği” belirtilerek, “Halkbank FETÖ’cülerin topladığı delillerle yargılanmak isteniyor. Halkbank adil bir şekilde yargılanmalı. Halkbank davasında görevli hakimin bu adil yargılamayı yapacağını düşünmüyoruz. Halkbank davasına atanan hakim 2014 yılında İstanbul’da FETÖ’ye bağlı Yüksel Karkın Hukuk firması tarafından düzenlenen sempozyuma katılarak bu davanın özünü oluşturan gerçeklere taraf oldu. Bu sempozyumda Aralık 2013 tutuklamaları ve ardından savcıların görevden alınması hedefteydi” iddiaları yer alıyordu.

Dava duruşmasının gelecek yıl 1 Mart günü başlaması planlanıyor.

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