Halkbank’ın Temyiz Başvurusu İkinci Kez Reddedildi

ABD’de devam eden Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, istinaf mahkemesine ikinci kez yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.

Daha önce ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne bir alt mahkemenin kararını temyiz için başvuran ve temyiz talebi reddedilen Halkbank, mahkemeye 5 Kasım’da yeni bir başvuruda daha bulunmuştu. Halkbank son başvurusunda, yeni bir duruşmayla temyiz davasının yeniden görülmesini ve mahkemenin daha önce almış olduğu ret kararını gözden geçirmesini istemişti.

Halkbank’ın, 27 sayfalık yeniden yargılanma ve yeni bir duruşma yapılması talebi bankanın ABD’deki avukatları Robert M. Cary, Simon Latcovich, Eden Schiffmann, James W. Kirkpatrick’ın imzasıyla, Adalet Bakanlığı’nın elektronik başvuru sistemi üzerinden 5 Kasım günü yapılmıştı.

Halkbank’ın ikinci kez hakkında çıkan kararın temyiz edilme talebi bir üst mahkemede incelendikten sonra karara bağlandı. Üç temyiz hakiminin incelediği Halkbank’ın başvurunun kabul edilmediğiyle ilgili kararının belgesi, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin Katibi Catherine O’Hagan’ın imzasıyla yayınlandı.

Halkbank’ın ikinci kez yaptığı temyiz başvurusunda, şimdiye kadar ülke tarihinde ilk kez “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında olan bir kurumun, ABD’de yargılanması için mahkeme heyetinin yeşil ışık yaktığı, mahkeme heyetinin son derece önemli bir hukuki hata yaptığı belirtilmişti. Dilekçede, daha önce benzeri davalarda alınmış kararlara yer verilmişti. Dilekçede, mahkemenin Halkbank’ın temyiz başvurusunu 22 Ekim tarihinde reddeden kararıyla hukuki içtihatlara da uymadığı da iddia edilmişti. ABD Anayasa Mahkemesi’nin, “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında yabancı devlet kuruluşlarının bu ülkede yargılanmasına izin vermediği belirtilmişti.

