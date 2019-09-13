Halkbank'tan 1,1 milyar TL'lik TLREF’e endeksli 4 farklı bono ihracı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektöründe yenilikçi finans ürünlerinin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.

Halkbank açıklamasına göre, banka, TLREF’e endeksli, farklı vadelerdeki 3 ayrı ürünüyle, planlanan tutarın oldukça üzerinde gelen talebe bağlı olarak 940 milyon TL değerinde borçlanma gerçekleştirdi. Banka bu işlemlere ek olarak, 9 Eylül’de ihraç ettiği Türkiye’de bir ilk niteliğinde eş anlı olarak TLREF ve Enflasyona (TÜFE) Endeksli Kuponlu Halkbank Bonosu ürünüyle de yatırımcılarına aktif iki piyasa değişkeninin getirisinden yüksek olanından yararlanma imkanı sundu.

Son olarak ihraç edilen 350 gün vadeli TLREF ve TÜFE’ye Endeksli kuponlu bono ihracıyla birlikte Halkbank, TLREF endeksli ürünlerle toplamda 1,1 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirmiş oldu.

- "TLREF, faiz riskini daha iyi yönetmemizi sağlayacak"