Halkbank'tan 2018'de 2 milyar 522 milyon liralık net kâr

İSTANBUL (AA) - Halkbank, 2018 yıl sonu itibarıyla yüzde 32 azalarak 2 milyar 522 milyon lira net kâr elde etti.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 80'inci yaşını kutladığı 2018 yılında da Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdü.

Tüm ürün ve hizmetlerini yenilikçi bir vizyonla geliştirmeye devam eden banka, sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdiği bu dönemde toplam krediler sıralamasında 3. sıraya yükseldi. Toplam mevduatını yüzde 28,8 artırarak, pazar payını yüzde 11,5’e çıkarmayı başaran Halkbank güçlü kaynak yapısını koruyarak bilanço kalitesini daha da artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerinin faaliyet alanlarındaki her türlü talep ve ihtiyacına özel çözümler üreterek, ülke ekonomisine güçlü desteklerini sürdürdükleri bir yıl geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Halkbank olarak önceliğimiz müşterilerimize temas etmek, onları dinlemek, ihtiyaçlarını doğru tespit edip yerinde çözüm önerileri getirmektir. 80'inci yaşımıza yakışan bir performans gösterdiğimiz 2018 yılında da bankamız, Türkiye’de esnaf ve KOBİ’lerin en güçlü destekçilerinden biri olmuştur. Güçlü mali yapımızı koruyarak yürüttüğümüz özverili faaliyetler piyasa istikrarına katkı sağlamış, bankamız ismini taşımaktan gurur duyduğumuz halkımıza kaliteli hizmet vermenin onurunu yaşamıştır. Toplam kredilerimizde ve toplam mevduatımızdaki yüksek artış, ekonomideki nakit akışının garantörlerinden biri olduğumuzu bir kez daha göstermiştir."