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Halkbank’tan Seri Duruşmaların 2022’de Başlaması Talebi

30.06.2020 18:30 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında ara duruşma video konferans aracılığıyla yapıldı. Halkbank’ın avukatı bir kez daha reddi hakim talebinde bulunacaklarını, iddianamenin tamamıyla reddedilmesi için de başvuru yapacaklarını kaydetti

Halkbank’tan Seri Duruşmaların 2022’de Başlaması Talebi

NEW YORK - New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında ara duruşma video konferans aracılığıyla yapıldı. Halkbank’ın avukatı bir kez daha reddi hakim talebinde bulunacaklarını, iddianamenin tamamıyla reddedilmesi için de başvuru yapacaklarını kaydetti.

Yerel saatle sabah 09:00’da başlayan ara duruşma yaklaşık 45 dakika sürdü. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ara duruşmaya dört savcı yardımcısıyla katıldı.

Hakim Richard Berman, taraflara seri duruşmaların başlangıç tarihi konusunda aralarında bir uzlaşma sağlayıp sağlamadıklarını sordu.

Duruşmada Halkbank’ı temsil eden Avukat Robert Cary, son iki haftada savcılıkla birkaç kez konuştuklarını ancak aralarında başta davanın esastan görüleceği seri duruşmaların başlangıç tarihi olmak üzere birkaç konuda fikir ayrılığı olduğunu söyledi.

Halkbank yeniden reddi hakim talebinde bulundu

Avukat Cary, 21 Temmuz tarihinde mahkemeye reddi hakim talebinde bulunacaklarını, ayrıca mahkemeye iddianamenin tamamıyla reddedilmesi konusunda bir başvuru yapacaklarını kaydetti.

Halkbank’ın avukatı Carry, Covid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar verimli bir çalışma gerçekleştiremediklerini belirterek, “Dava dosyası büyük. Sunulan deliller Türkçe ve Farsça. Delilleri inceleme, tanıklarla konuşma ve yüz yüze temas kurma şansımız olmadı. Halkbank’ın diğer avukatı meslektaşım video konferans aracılığıyla yapılan bu ara duruşmaya gecikmeli olarak katılmak zorunda kaldı. Bu süreçte müvekkilimizi doğru savunmamız için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Kendi kişisel kariyerim için de sıra dışı bir durum yaşıyorum. Türkiye’ye gidip müvekkilimizle bile konuşamadık’’ dedi.

Savcılık: “Seri duruşmalar Şubat 2021’de başlasın”

Halkbank davasını açan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı adına ara duruşmada söz alan Michael Lockhard, seri duruşmaların tarihi konusunda Halkbank’ın avukatlarıyla bir uzlaşma sağlayamadıklarını belirterek, “Savunmanın talep ettiği Mart 2022 tarihi oldukça geç. Biz duruşmaların 2021 yılının Şubat ayında başlamasını talep ediyoruz’’ dedi.

Tarafları dinleyen mahkemenin hakimi Berman, seri duruşmaların ne zaman başlayacağı konusunda şu an için bir karar vermeyi düşünmediğini belirtti. Halkbank’ın reddi hakim talebinin Ağustos ayında yapılacak bir duruşmada değerlendirilmesini önerdi. Halkbank’ın iddianamenin düşmesi yönündeki diğer talebinin de Eylül ayında yapılacak bir duruşmada ele alınmasını önerdi.

Hakim Berman, tarafların mahkemeye karşılıklı olarak sunacakları dilekçeler için de takribi bazı tarih önerilerinde bulundu.

Hakim Berman, daha önce Halkbank’ın iddianamenin reddi ve reddi hakim taleplerini kabul etmemişti. VOA Türkçe’ye görüş bildiren hukukçular Halkbank’ın bu iki talebini de hakimin reddetmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirttiler.

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