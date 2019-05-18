Halkbank'tan Üsküp'te iftar

Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar verildi.

İftara Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bakanlar, milletvekilleri, ülkedeki Türk siyasi parti başkanları, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, burada yaptığı konuşmada, dünyada yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin yükselişe geçtiğine dikkati çekerek, ülkesinin en yüksek değeri olan bir arada yaşama ile farklılıklara saygı geleneğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Ülkenin cumhurbaşkanı olarak önceliğinin sivil uzlaşmaya, en derin dini ve etnik farklılıklarla yaşamaya katkıda bulunmak olduğunu aktaran Pendarovski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın pek çok yerinde yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin artış gösterdiği bu çalkantılı dönemlerde, Kuzey Makedonya olarak biz en yüksek değerimiz olan bir arada yaşama ve farklılıklara saygı geleneğinden vazgeçmeyeceğiz. Bu avantaj, açıkça Avrupa prensiplerine göre yaşadığımızı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin yerinin Avrupa uluslar ile devletleri ailesinin yanında olduğunu göstermekte."