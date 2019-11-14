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Halkevleri İstanbul'daki suya zam teklifini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Halkevleri İstanbul'daki suya zam teklifini protesto etti

İSTANBUL (AA) - Halkevleri üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 20'lik zam teklifini protesto etti.

İBB önünde toplanan Halkevleri mensubu grup adına açıklamayı yapan Beşiktaş Halkevi Şube Başkanı Murat Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye karşı CHP'yi desteklediklerini hatırlatarak, halkın çıkarlarını savunmak için protesto eylemi düzenlediklerini söyledi.

Yerel yönetimlerin görevinin ekonomik kriz karşısında halkı korumak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Su haktır, her bir yurttaşın asgari su ihtiyacı bedelsiz olmalıdır. İstanbul'da her haneye 18 metreküp su bedelsiz verilmelidir. Su kullanım bedelini patronlar, şirket sahipleri ödemelidir. İstanbul'da su, Belediye Başkanının ifade ettiği gibi ucuz değildir. İBB Hamidiye Su satış rakamlarıyla övünmeden önce her hanede musluktan temiz içilebilir suyun akmasını sağlamalıdır." şeklinde konuştu.

Polisin güvenlik önlemi aldığı eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Halkevleri ISKI'NIN SU ZAMMI TEKLIFI

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