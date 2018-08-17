İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Ayfer Erken, "İstanbul için eski yapılarımızı dikkatle elden geçirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümle hastaneler, bir kısım yerler de elden geçti, geçiyor. Halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çok ummadığımız büyüklükte bir deprem olursa çok farklı risklerle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Prof. Dr. Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adapazarı ovasının Sakarya nehrinin kontrolsüz olarak taşıdığı zeminlerle oluştuğunu, nehrin daha sonra kontrol altına alındığını belirterek, depremde bu bölgede yıkımın yüksek olma sebebinin bu olduğunu söyledi.

O bölgede bir binanın dört kenarında sondaj yapıldığında her noktasındaki zeminin çok farklı koşullarda olduğunu gördüklerini anlatan Erken, şöyle konuştu:

"Bunu da depremden sonra belirledik. Aslında deprem öncesinde de belediye orada çok dikkat etmiş, sondajlar yapılmış ona göre raporlar hazırlanıp yapılara izin vermişler. Bu konuda dikkatli olmuşlar. Ama zaten zemin çok karmaşık, heterojen bir zemin. Aynı zamanda yumuşak bir zemin aslında. Tabi birtakım hatalar da var bilinçsiz hatalar. 99 depremi olduğunda bir hafta sonra bölgeye gittim, helikopterle götürüldüm. Daha sonra bütün her yeri gezdirdiler, gerçekten çok feci bir görüntü vardı."