Halkı galeyana getirdiği öne sürülen 38 kişi adliyeye sevk edildi

Adana’da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan halkı galeyana getirdiği iddia edilen 7’si kadın 38 zanlı adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki bir erkek çocuğa taciz ihbarı üzerine polis ekipleri Dumlupınar Mahallesi’ne gitti. Bu sırada vatandaşlar tacizi gerçekleştiren şahsın yabancı uyruklu olduğunu ileri sürüp bu şahıslara yönelik saldırı başlattı. Ayrıca sosyal medya üzerinden de "3 yabancı uyruklu şahsın çocuklara tecavüz ettiği" yalanıyla "yabancı uyruklu şahısları yakalım, yıkalım, öldürelim, iş yerlerini yakalım" paylaşımlarıyla mahalleye çağrı yaptılar. Bunun üzerine çok sayıda kişi yabancı uyruklu şahısların olduğu yerlere gelerek iş yeri ve evlerine zarar verdi. Daha sonra polis bu şahısları biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı. Bu olayların yaşanması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti yaptığı operasyonda sosyal medyadan halkı galeyana getirdiği öne sürülen 123 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 85’i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 7’si kadın 38 zanlı adliyeye sevk edildi.

