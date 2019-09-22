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Halkı galeyana getiren ve iş yerlerine saldıran 138 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Adana’da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan halkı galeyana getirdiği öne sürülen 118 kişi ile yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ile evlerine saldırdığı ileri sürülen 20 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallerinde meydana geldi.

Adana’da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan halkı galeyana getirdiği öne sürülen 118 kişi ile yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ile evlerine saldırdığı ileri sürülen 20 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki bir erkek çocuğa taciz ihbarı üzerine polis ekipleri Dumlupınar Mahallesi’ne gitti. Bu sırada vatandaşlar tacizi gerçekleştiren şahsın yabancı uyruklu olduğunu ileri sürüp bu şahıslara yönelik saldırı başlattı. Ayrıca sosyal medya üzerinden de "3 yabancı uyruklu şahsın çocuklara tecavüz ettiği" yalanı yazılarak "yabancı uyruklu şahısları yakalım, yıkalım, öldürelim, iş yerlerini yakalım" diyerek mahalleye çağırdılar. Bunun üzerine çok sayıda kişi yabancı uyruklu şahısların olduğu yerlere gelerek iş yeri ve evlerine zarar verdi. Daha sonra polis bu şahısları biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı.

Tacizci yabancı uyruklu olduğu yalan çıktı
Bu arada polis bir taraftan da taciz iddiasını araştırdı. Yapılan araştırmada 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden zanlının 15 yaşındaki A.K. isimli bir zanlı olduğu belirlendi. Polis zanlıyı operasyonla yakaladı. Zanlı çocuk şube müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlının 37 ayrı suçtan da kaydı olduğu öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de olayın hemen ardından halkı galeyana getiren ve yabancı uyruklu şahısların iş yeri ile evlerine zarar veren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda güvenlik şube müdürlüğü sosyal medya üzerinden halkı galeyana getirip sokağa döktüğü öne sürelen 118 şüpheliyi gasp büro amirliği ise iş yeri ve evlere zarar veren 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası ve sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen zanlıların "halkı galeyana getirme, kin ve nefret yayma, suç işlemeye tahrik etme, mala zarar verme" suçlarından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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