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  4. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'nun davası 31 Ekim'e ertelendi

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'nun davası 31 Ekim'e ertelendi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.09.2024 15:44
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33 yaşındaki Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de verdiği sokak röportajından sonra tutuklanmıştı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Dilruba'nın bir yıldan dört yıla kadar hapsi istendi. Dava devam ederken duruşma 31 Ekim'e ertelendi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'nun davası 31 Ekim'e ertelendi

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram yasağı hakkında konuşan 33 yaşındaki Dilruba Kayserilioğlu, AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert söylemlerde bulunmuştu. İktidarın politikasını baskıcı bulduğunu dile getiren Dilruba hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından 12 Ağustos'ta tutuklama emri verildi.

Tutukluluğu 18 gün sürdü. Dilruba, 30 Ağustos'ta gece saatlerinde serbest bırakıldı. İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, savcı Kayserilioğlu’nun cezalandırılmasını talep etti... Dilruba Kayserilioğlu'nun bir yıldan dört yıla kadar hapsi istendi. Dava devam ederken duruşma 31 Ekim'e ertelendi.

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DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU, DAVA ÇIKIŞINDA BASIN MENSUPLARINA ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

Ben her zaman üstüne basa basa söyledim. İfade özgürlüğü kapsamında eleştirilerimi dile getirdim ve hâlâ eleştirilerimin arkasındayım. Dava hâlâ devam ediyor. Gündemde hiç suç yokmuş gibi, katiller kol geziyormuş gibi, hâlâ benim üzerimden yürümeye devam ediliyor. Ben suçsuzum ve beraat edeceğime inanıyorum. Fikirlerimin arkasındayım. Bir Türk vatandaşı olarak eleştirilerimi dile getirdim ve bu davayı sonuna kadar götürme niyetindeyim.

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Anahtar Kelimeler:
dava hakaret cumhurbaşkanı erdoğan
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