HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halkı silkelerken düşüp öldü! Kızının sözleri yürekleri dağladı

Halkı silkelerken düşüp öldü! Kızının sözleri yürekleri dağladı

16.06.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da balkondan halı silkelediği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen 53 yaşındaki Satı Üçgül, yaşamını yitirdi. Annesinin ölüm haberiyle yıkılan kızı Elif Üçgül, "Anne ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Halkı silkelerken düşüp öldü! Kızının sözleri yürekleri dağladı

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4276 Sokak'taki 5 katlı Yasemin Apartmanı'nın 1'inci katında meydana geldi. Satı Üçgül, balkonda halı silkelediği sırada bir anda dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Üçgül yaşamını yitirdi.

"SEN DE BABAM GİBİ BENİ BIRAKIP GİTTİN"

3 çocuk annesi Üçgül'ün ölüm haberini alıp gelen kızı Elif Üçgül, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Üçgül, "Annem ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin" diye gözyaşı döktü. Elif Üçgül, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Satı Üçgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Onlarca kişiyi 14 milyon lira dolandırmışlardı! Cezaları belli olduOnlarca kişiyi 14 milyon lira dolandırmışlardı! Cezaları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Bu arsızların tapeleri var

Bu arsızların tapeleri var

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.