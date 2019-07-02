HABER

Halkı Suriyelilere karşı kışkırtan sosyal medya trollerine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 16’ya yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

Sosyal medya ağları üzerinden Suriyelilere yönelik provokasyon yapan trollere yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı.

Sosyal medya ağları üzerinden Suriyelilere yönelik provokasyon yapan trollere yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 16’ya yükselirken provokatörlerin, “İkitelli Gençlik Grubu” ismiyle whatsap grubu oluşturup olayları kışkırttıkları ortaya çıktı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece’de yaşanan olayların ardından sosyal medyada çeşitli başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere yönelik Pazar günü operasyon başlatmıştı. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, diğer provokatörlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
Polisin provokatörlere yönelik operasyonlarında çarpıcı boyutlara ulaşıldı. Yapılan operasyonlarda, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçuna karıştığı öne sürülen 13 şüpheli daha tespit edildi. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalarda, “İkitelli Gençlik Grubu” adı altında kurulan ve 58 şahsın dahil olduğu whatsapp grubu üzerinden olayların büyütülmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul’da oldukları saptanan 13 provokatörün yakalanması için dün yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
Bitlis’te ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgesel filmi çekiliyorBitlis’te ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgesel filmi çekiliyor
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 10 bin lira cezaDüğün konvoyunda drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.