Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e düzenledikleri saldırılar, rejim zindanlarında alıkonulanlar ve mültecilere ilişkin dosyaların toplantının ana gündemini oluşturacağını belirten Abdürrahim, "Askeri muhalefet heyeti olarak bize destek olan garantörümüz Türkiye'nin safında yer alıyoruz. Halkımızı savunmak için Astana görüşmelerine katılacağız. Giderken halkımızın yaşadıkları acıları da yanımızda götüreceğiz. Halkımızın maruz kaldığı baskıları azaltmak için orada olacağız. Halkımızı siyasi arenada savunmak için hazırız." dedi.

Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyetin askeri sözcüsü Abdürrahim, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin ilçesinde basın toplantısı düzenledi.

AFRİN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyetin askeri sözcüsü Yaser Abdürrahim, "Halkımızı savunmak için Astana görüşmelerine katılacağız. Giderken halkımızın yaşadıkları acıları da yanımızda götüreceğiz. Halkımızın maruz kaldığı baskıları azaltmak için orada olacağız. Halkımızı siyasi arenada savunmak için hazırız." dedi.

Abdürrahim, Rusya'dan korkmadıklarının altını çizerek "İnsanlarımız ölürken maalesef uluslararası toplum sessizliğini koruyor. Halkımız katlediliyor ancak hiç kimse Rusya'ya 'dur' demiyor." diye konuştu.

- "Saldırıların son bulmasını isteyeceğiz"

Askeri muhaliflerin silah bırakmayacağına vurgu yapan Abdürrahim, rejim güçlerine karşı savaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Abdürrahman, "Toplantıda tutukluların serbest bırakılmasını talep edeceğiz, orada onları savunacağız. Saldırıların son bulmasını isteyeceğiz. Sivilleri savunmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Rusların katil olduğunu dünyaya göstermek istiyoruz. Onlardan korkmuyoruz." ifadesini kullandı.

Askeri sözcü Abdürrahim, hem sahada hem de siyasi arenada Suriye halkı için savaştıklarını belirterek "Rejim bizim siyasi toplantılara katılmamızı istemediği için saldırılarına devam ediyor. Astana süreci ateşkesi, gerginliği azaltmayı öngörüyor. Rejim ve destekçileri buraya gelmemizi engellemek istiyor." diye konuştu.

Toplantıda halkın taleplerini karşılamak için mücadele vereceklerinin altını çizen Abdürrahim, "Şu an iki alanda savaş veriyoruz. Biri sahada askeri muhaliflerimizle diğeri de siyasi arenada. Kanımızın son damlasına kadar halkımız savunacağız." ifadelerini kullandı.