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"Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar" etkinliği Üsküdar'da gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:01 | Son Güncelleme

"Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar" etkinliği Üsküdar'da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - "Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar" etkinliği, Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) ve Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma Dayanışma ve Türbesini Onarma Derneği iş birliğiyle Üsküdar'da geçekleştirildi.

Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik öncesi konuşan ELFED Başkanı Faik İçmeli, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bütün projelerde sosyal ve kültürel etkinliklerde, ülkenin, milletin hassasiyetlerini özellikle göz önünde bulundurduklarını anlatan İçmeli, "Bu anlayışla birlik, beraberliğe vurgu yapmak adına Alevi-Bektaşi inancının temelini oluşturan hoşgörü felsefesinden ilham alarak, bu gösteriyi hazırladık." dedi.

İçmeli, ayrımcılığa izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Hacı Bektaş-ı Veli de bizim, Mevlana Celaleddin Rumi de bizimdir." diye konuştu.

Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma Dayanışma ve Türbesini Onarma Derneği Başkanı Muharrem Ercan Dede de "İyi ki bu etkinliği yapmışız. Toplumun böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Bu birlik beraberliği görünce daha da mutlu oldum. Bu toprak bu vatan bizim. Alevi, Kürt, Türk bütün insanlar bizim, ayrımız yok." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, semah gösterisinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
“Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar” etkinliği Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED)

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