"Halkla ilişkiler uzmanı 'yüz yüze' iletişimle sınırlı kalmamalı"

Gençleri gördüğüne çok sevindiğini belirterek konuşmasına başlayan Betül Mardin, "İyi olun çok çalışın, Türkiye'nin sizlere çok ihtiyacı var. Hepimizin siz gençlere çok ihtiyacı var. İyi olun, mutlu olun, çalışın, hep çalışın. Bakın ben 90 küsur yaşımın üzerindeyim ve hala çalışıyorum. Para için değil, ülkem için çalışıyorum. Buraya sizlere bunu söylemek için geliyorum. Çalışın hep beraber çalışın” tavsiyesinde bulundu.

“BİR VİDEO İLE TÜM DÜNYAYA HİTAP EDİYORSUNUZ”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, bilginin artık dijital kaynaklardan online olarak elde edildiğini belirterek, “Halk kavramının oluşma biçiminin dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz. O halde bu çağa uygun bir halkla ilişkilerin kurulması, kurgulanması ve hayal edilmesi bir zorunluluk haline geldi. Halk artık eskiden olduğu şekliyle kurulan, oluşan bir insan topluluğu değil. Artık ulusal sınırları geçen bir halk tanımından bahsedebiliriz. Dijital ulusal ve siyasi sınırları tanımayan bir özelliğe sahip. Bugün Youtube'a koyduğunuz bir videonun topluluğu illa ki sizin ülke sınırlarınızdaki bir topluluk olmak zorunda değil. Tüm dünyaya hitap edebiliyorsunuz. Böyle bakıldığında da bu bilginin yönetilmesi de elbette yeni bir paradigma ve bakış açısı gerektirecektir” diye konuştu.

HALKLA İLİŞKİLER ALANINA GİRMEK İSTEYENLERE TAVSİYELER

Sosyal medyanın toplumun işleyişinin bir parçası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, şöyle devam etti: