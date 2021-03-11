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Halle Berry sütyensiz giydiği kıyafetiyle beğeni topladı

11.03.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Halle Berry sütyensiz giydiği kıyafetiyle beğeni topladı

Formunu korumak için gösterdiği çabayı sık sık Instagram hesabı üzerinden gözler önüne seren iki çocuk annesi ünlü yıldız Halle Berry, yeni bir paylaşımda bulundu.

Görünümüyle adeta yıllara meydan okuyan 54 yaşındaki oyuncu Halle Berry, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Halle Berry, Christian Siriano tasarımı iki parçalı elbisesiyle hem karın kaslarını sergiledi hem de güzelliğini...

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Sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan ve fiziğiyle dikkat çeken Berry'nin sütyensiz tercihine beğeni yağdı.

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Evinin bahçesinde elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncunun elbisesindeki kelebek detayları da ilgi çekti.

Halle Berry yine Instagram'ı salladıHalle Berry yine Instagram'ı salladı

Geçtiğimiz günlerde kum torbasının üzerine çıkan ünlü yıldız, karın ve bacak kaslarını güçlendiren egzersizler yapmıştı. Berry, o anları da Instagram hesabından yayınlamıştı.


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Instagram
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