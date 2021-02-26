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Halle Berry yatak pozuyla beğeni topladı

26.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Halle Berry yatak pozuyla beğeni topladı

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry yatak pozuyla yine dikkat çekti. Berry çıplak şekilde şarap içerken poz verdi ve beğeni topladı.

Bir süredir şarkıcı Van Hunt ile aşk yaşayan oyuncu Halle Berry, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 54 yaşındaki isim son olarak yataktan bir pozunu paylaştı.

Çıplak şekilde yatakta şarap içen Berry hayranlarını mest etti.

Bu seksi paylaşım ünlü oyuncunun Netflix üzerinden gösterime girecek olan orijinal bilim kurgu filmi Mothership'in yıldızı olacağının açıklanmasının üzerine geldi. Berry paylaşımına "Bu çarşafların altında şarap yok" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Halle Berry, Mothership filminde kocası aniden kayıplara karışan korkusuz bir kadını canlandıracak. Kadın, kocası ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evin altında dünya dışı garip bir cisimle karşılaşır. Kadın bunun ardından oğluyla birlikte kocasını bulmanın ve gerçekleri ortaya çıkarmanın peşine düşer. İşin içine CIA de dahil olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix,
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