Halle saldırganı hakim karşısına çıkıyor

’nin davası Salı günü başlıyor.Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde 9 Ekim 2019 tarihinde aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle bir sinagoga saldırı düzenlemek isteyen, ancak ibadethanenin kapısını açamadığı için içeriye giremeyen Stephan B.'nin iki kişiyi öldürmek, 68 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek, ayrıca iki kişiyi de yaralamak suçlarından yargılanmasına Salı günü başlanıyor.

Stephan B., sinagoga giremeyince sinegog yakınlarındaki kişilere ateş açarak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

28 yaşındaki sanık Stephen B., saldırıyı gerçekleştirdikten 11 ay sonra hakim karşısına çıkacak. Federal Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre Stephan B., cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarının yanı sıra ağır yaralama, ölümle sonuçlanan haydutça şantaj, halkı kışkırtma ve taksirle yaralama suçlarından da yargılanacak.

İddianameye göre Stephan B., antisemitist, ırkçı ve yabancı düşmanı sebeplerle Yahudi inancına sahip vatandaşlara suikast planladı.

Magdeburg kentinde mahkemede görülecek dava için sonuncusu Ekim ortasına denk gelecek şekilde 18 duruşma günü belirlendi. Aralarında kurban yakınları ve Yahudi cemaati üyelerinin de bulunduğu 40'dan fazla kişi davaya müdahil olarak katılıyor.