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Halle saldırısının zanlısı suçunu itiraf etti

11.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

Almanya’nın Halle kentinde düzenlenen ve iki kişinin öldüğü saldırının zanlısı, eylemi aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Halle saldırısının zanlısı suçunu itiraf etti

Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde bir sinagog yakınlarında iki kişiyi öldüren Stephan B. suçunu itiraf etti.

27 yaşındaki Stephan B. hakkında Perşembe akşamı çıkarıldığı Federal Mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkartıldı. Alman haber ajansı dpa’nın edindiği bilgilere göre, Stephan B. verdiği geniş kapsamlı ifadede suçunu itiraf ederek, saldırıyı aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle düzenlendiğini kabul etti.

Federal Savcılık tarafından dpa'ya verilen bilgilere göre, Stephan B. iki kişiyi öldürmek ve yedi kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Stephan B. Çarşamba günü Halle'deki bir sinagog önünde 40 yaşındaki bir kadın ile yakınlardaki döner büfesinde 20 yaşındaki bir erkeği ateşli silah ile vurarak öldürmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Cinayetleri işlemeden önce de elindeki silahlarla bir sinagoga girmeye çalışmıştı. Yahudilerin kutsal günü olan Yom Kipur dolayısıyla ayinin düzenlendiği sinagogta saldırı teşebbüsü sırasında 51 kişi bulunuyordu. Cinayetlerin ardından kaçan saldırgan, 40 yaşında bir kadın ile 41 yaşındaki bir erkeğe de ateş ederek, yaralamıştı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerin verdiği bilgilere göre, saldırganın yanında dört adet ateşli silah ile çok sayıda patlayıcı madde bulundu.

Olayın ardından internette ortaya çıkan videoda ise saldırganın eylemi kaydederek canlı yayınladığı tespit edilmişti. Ayrıca internette saldırganın düşüncelerini anlattığı 11 sayfalık bir "manifesto" ortaya çıkmıştı.

Halle olayının soruşturmasını yürüten Federal Başsavcı Peter Frank dün yaptığı açıklamada, sinagoga yönelik saldırı girişimini, aşırı sağcı bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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