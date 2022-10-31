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Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

30.10.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramı, aslında Hristiyan kültürünün ögesi olsa da artık tüm dünyada kutlanan bir tür partiye dönüştü. Hâl böyle olunca her yıl Cadılar Bayramı için çeşit çeşit kostümler ortaya çıkıyor. Peki, siz bu yıl için hazırlığınızı yaptınız mı? Cevabınız "Hayır." ise üzülmeyin. Cadılar Bayramı partileri için en eğlenceli kostümleri bir araya getirdik!

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

Cadılar Bayramı için bir partiye davetliyseniz acilen kostüme ihtiyacınız var demektir! Neyse ki imdadınıza yetiştik ve sizin için kimi korkunç kimi sevimli ama hepsi birbirinden güzel kostümleri derledik. İşte, Cadılar Bayramı'nın en popüler ismi olmanızı sağlayacak en zevkli kostüm önerileri!

1. Hem yetişkinler hem çocuklar tarafından tercih edilen: CreepyParty Cadılar Bayramı Dekorasyon Kostüm

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

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Cadılar Bayramı’nın simgesi hâline gelen korkunç suratlı balkabağını kostüm olarak da kullanabilirsiniz. CreepyParty Cadılar Bayramı Dekorasyon Kostümü’nü katılacağınız eğlenceli partilerde rahatlıkla giyebilirsiniz. Lateks malzemeden üretilen kostüm hem yetişkinler hem çocuklar tarafından tercih edilebiliyor. Kanserojen madde içermeyen ürünü tercih ederek eğlenceli bir bayram geçirebilirsiniz.

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2. Cadı kılığına bürünün: Parti Cadılar Bayramı Hallowen Kırmızı Yakalı Pelerin

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Cadılar Bayramı partilerinde ürkütücü görünmeye çalışmak âdetten sayılır. Siz de Cadılar Bayramı'nın hakkını vermek isterseniz Parti Cadılar Bayramı Hallowen Kırmızı Yakalı Pelerin ile cadı kılığına bürünebilirsiniz. Ürüne gerçeklik kazandırmak isterseniz yüzünüzü kırmızı renkli makyaj malzemeleri ile boyayabilirsiniz. Bu ürünle Cadılar Bayramı partilerinin vazgeçilmez ismi olacağınız kesin!

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3. Farklı bir tarz isteyenlere: Creepy Party Haşere Doktor Maskesi

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

Kara Veba'nın ikonik sembollerinden biri olan korkutucu maske, günümüzde korku temalı davetlerde ya da şaka malzemesi olarak kullanılıyor. Siz de bu Cadılar Bayramı'nı "veba" teması ile geçirmek isterseniz Creepy Party Haşere Doktor Maskesi’ni tercih edebilirsiniz. Hem yetişkinlerin hem çocukların kullanabileceği ürünle dehşet saçacağınıza eminiz!

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4. Biraz da Japon esintileri: Dobooo Cadılar Bayramı Samuray Yüz Örtüsü

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

Japon kültüründe popüler olan hannya, intikamı sembolize ediyor. Daha çok maskelerde gördüğümüz bu ürkütücü ifade, günümüzde Cadılar Bayramı gibi özel günlerde kostüm ya da maske olarak karşımıza çıkıyor. Siz de Cadılar Bayramı'nda Uzak Doğu kültüründen yararlanmak istiyorsanız Dobooo Cadılar Bayramı Samuray Yüz Örtüsü’nü değerlendirebilirsiniz.

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5. Dikkatleri üzerinizde toplayın: Perrla Shop Kırmızı Renk Kapişonlu Halloween Pelerini

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

Cadılar Bayramı partilerinin olmazsa olmaz kostümlerinden biri de pelerinler. Eğer bu özel günde korkunç değil de sevimli görünmek istiyorsanız tercihinizi pelerinlerden yana kullanabilirsiniz. Bu fikir sizi heyecanlandırdıysa Perrla Shop Kırmızı Renk Kapişonlu Halloween Pelerini'ni tercih edebilirsiniz. Pelerinin kapüşonunu geçirerek kendinizi Kırmızı Başlıklı Kız gibi hissedebilirsiniz!

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6. Cadıya dönüşmek zor değil: Partioutlet Halloween Cadı Seti

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

Cadılar Bayramı’ndan bahsederken cadı kostümü önermezsek olmaz tabii! Cadılar, kötülüğün en popüler simgelerinden biri. Korku dünyasını temsil eden bu çirkin görünümlü varlıkları Cadılar Bayramı'nda her yerde görmek mümkün. Siz de içinizdeki cadıyı ortaya çıkarmak istiyorsanız Partioutlet Halloween Cadı Seti ile hemen tanışmalısınız! Setin içinde bir şapka, bir burun, bir çene ve 10 tırnak bulunuyor.

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7. Beyler partinin aranan kostümü burada: A/R Cadılar Bayramı Kuyruk Kostümü

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Cadılar Bayramı partileri için daha gerçekçi ve profesyonel bir görünüm kazanmak isterseniz A/R Cadılar Bayramı Kuyruk Kostümü’nü tercih edebilirsiniz. Ürkütücü bir makyajla kostümünüzü canlandırabilir, arkadaşlarınıza eğlenceli şakalar yapabilirsiniz. Bu kostümle partinin aranan yüzlerinden olacağınızdan şüpheniz olmasın.

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8. Efsanevi karakterlerden biri: Sea Hare Erkek Lüks Korsan Süslü Elbise Kostüm Kıyafetleri

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

"Ben Karayip Korsanları ile büyüdüm, partide korsan olmak istiyorum." diyorsanız sizi Sea Hare Erkek Lüks Korsan Süslü Elbise Kostüm'ü ile tanıştıralım. Setin içinde şapka, ceket, çizme kılıfı, yelek, kemer ve pantolon bulunuyor. Her bir parçayı giydikten sonra gerçek bir korsan gibi görüneceğinizden şüphemiz yok. Kaptan Jack Sparrow'dan bir iki replik de öğrendiniz mi bu iş tamamdır!

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9. Ürpertici tasarımıyla: Myir Jun Hayalet Gelin Cadılar Bayramı Kostümü

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

Ürpertici tasarımı sayesinde görenlerin tüylerini diken diken edecek Myir Jun Cadılar Bayramı Kostümü ile partinin kötü kadını siz olabilirsiniz. İster hayalet gelin ister kötü kraliçe, hangi karakteri seçeceğiniz tamamen size kalmış! Gece elbisesi, string, pelerin ve bir çift eldivenden oluşan kostümün altına yüksek topuklu ayakkabılarınızı giymeyi unutmayın!

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10. Korku temalı partiler için ideal bir seçim: Nakylucy Cadılar Bayramı İskelet Tulum Halloween Kostüm

Halloween partilerine meraklı olanlar için en zevkli kostüm önerileri

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İskelet görünümlü kostümler, Cadılar Bayramı partilerinin en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. Nakylucy Cadılar Bayramı İskelet Tulum Kostüm de iskelet görünümü sunan en kaliteli kostümlerden biri. Gerçekçi görünüm için 3D baskı ile hazırlanan kostüm, oldukça rahat ve yumuşak bir yapıya sahip. Tulumun Cadılar Bayramı gibi korku temalı partiler için ideal bir seçim olacağına eminiz.

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