Halluks valgus nedir? Halluks valgus ameliyatsız düzelir mi? Halluks valgus tedavisi

Halluks valgus, 1800'lü yıllarda Carl Hueter tarafından tanımlanmış ve ayak başparmağının normal hizasından sapmasıyla karakterize edilen bir ayak deformitesi olarak bilinmektedir. Bu durum, başparmağın eğrilmesi sonucu tüm ayak yapısında bozulmalara yol açabilir. "Başparmak eğriliği" olarak da adlandırılan bu rahatsızlık, özellikle kadınlar arasında daha yaygındır.

Halluks valgus nedir?

Halluks valgus, yaygın olarak başparmak çıkıntısı olarak bilinen bir durumdur ve ayak başparmağının diğer parmaklara doğru eğilmesiyle kendini gösterir. Bu eğrilik, başparmağın altındaki tarak kemiğinin ters yöne doğru çıkıntı yapmasına neden olur ve ayağın iç kısmında belirgin bir çıkıntı oluşur.

Genellikle genetik yatkınlıkla ilişkili olan bu rahatsızlık, kadınlarda daha sık görülür. Annesinde ya da anneannesinde bu problem olan kişilerde başparmak çıkıntısı gelişme riski daha yüksektir. Halluks valgus, ayak deformiteleri arasında en yaygın olanıdır.

Halluks valgus tehlikeli midir?

Hastalık ilerledikçe ayak ve parmaklarda şiddetli ağrılara neden olabilir, ayrıca eklemdeki şekil bozukluğu iltihaplanmaya yol açabilir.

Halluks valgus neden olur?

Halluks valgusun en önemli nedeni, genetik yatkınlık, yani aileden gelen bir mirastır. Bununla birlikte, düz tabanlık bu hastalığın daha sık görülmesine neden olabilir. Genetik yatkınlığı olan kişilerde, özellikle dar burunlu ve yüksek topuklu ayakkabılar giymek, halluks valgus riskini artırır. Ayrıca, uzun süre ayakta kalmak da bu rahatsızlığın gelişimini tetikleyen faktörler arasındadır.

Halluks valgus tedavisi nasıl yapılır?

Halluks valgusun tedavisi, deformitenin şiddetine ve hastanın yaşadığı ağrı düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterir. Hafif vakalarda, özel egzersizler, fizyoterapi, ortopedik ayakkabılar ve gece kullanılan bunyon atelleri ile durum kontrol altına alınabilir. Ancak daha ileri düzeydeki vakalarda, atel kullanımı bile yeterli gelmeyebilir ve bu durumda Halluks Valgus ameliyatı gerekebilir.

Halluks valgus'un geçmesi için ne yapmalı?

"Halluks valgus ameliyatsız düzelir mi?" diye sorulduğunda, Halluks valgusun erken evrelerinde cerrahi olmayan tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Hastalıktan muzdarip olanların diğer bir merak ettiği ise "halluks valgus ağrısına ne iyi gelir?" sorusunun yanıtıdır.

Halluks valgus ağrısına ne iyi gelir?

Halluks valgus ağini hafifletmek için rahat ve geniş burunlu ayakkabılar giymek, soğuk kompres uygulamak ve özel tabanlıklar kullanmak faydalı olabilir.

Halluks valgus egzersizle düzelir mi?

Tedavi esnasında önerilen halluks valgus egzersizleri, ayak kaslarını güçlendirerek deformitenin ilerlemesini yavaşlatabilir. Özellikle ayak parmaklarını açıp kapama, parmaklarla havlu toplama ve ayak bileği çevresindeki kasları güçlendirme egzersizleri tavsiye edilir.