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Halsey hayranlarını endişelendirdi: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti

12.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endometriozis (Çikolata Kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini söyleyen Halsey hastalıklarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan bir çocuk annesi Amerikalı şarkıcı, hamile kaldıktan ve doğum yaptıktan sonra sağlığının çok değiştiğini söyledi.

Halsey hayranlarını endişelendirdi: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti

Son dönemde yaşadığı sağlık problemleriyle sıklıkla gündeme gelen şarkıcı Halsey, bir süredir yaşadığı sağlık problemleriyle ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarının olduğunu belirten 27 yaşındaki şarkıcı, hastalıkları ortaya çıkarken vücudunun ona isyan ettiğini ve hastalıklarının asıl nedenlerini hala bulmaya çalıştığını söyledi.

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"HAMİLELİKTEN SONRA SAĞLIĞIM ÇOK DEĞİŞTİ"

Hastalığı nedeniyle kalbine kalp monitörü takılan Halsey, alerjik reaksiyonlar nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırıldığına dikkat çekerek, "Hamile kaldığımdan ve doğum yaptığımdan beri sağlığım çok değişti. Gerçekten hastalanmaya başladım, yetişkin hayatımın çoğunda biraz hasta oldum" dedi.

Ekran Alıntısı

Öte yandan şarkıcı, bu sürecin devamı için ‘heyecanlı ve kendinden emin’ olduğunu da belirtti.

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