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Halsey'in hamilelik pozlarına beğeni yağdı

06.06.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, annelik serüveninden fotoğrafları paylaşmayı sürdürüyor

Halsey'in hamilelik pozlarına beğeni yağdı

İki yıldır aşk yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek bekleyen Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey'in heyecanı büyüyor. Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Halsey, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sekiz aylık hamile olan Halsey, belirgenleşen karnıyla poz verdi. İki milyona yakın beğeni alan fotoğraflara binlerce yorum geldi.

O YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı, gebeliğiyle ilgili yapılan spekülasyonlara da sitem etti. Hamileliğinin planlı olduğunu belirten şarkıcı, "Bunun için çok uğraştım ama eğer başka bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olurdum" şeklinde konuştu.

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"CİNSİYET ALGIM EŞİTLENDİ"

Hamile olmanın cinsiyet algısını eşitlediğini belirten Halsey, şu ifadeleri kullandı: Vücudumla ilgili çok düşünüyordum. Kendinizin bu kadar çabuk değişmesini izlemek garip... Hamileliğin bana 'kadınlık' hakkında çok güçlü, ikili duygular vereceğini düşünmüştüm ama gerçekten cinsiyet algımı tamamen eşitledi.

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"UMARIM BU DUYGU DEVAM EDER"

Ünlü şarkıcı, "Vücuduma olan duyarlılığım beni insanlığımın çok farkına vardırdı ve hepsi bu. Olağanüstü bir şey yapıyorum. Ve bu harika. Umarım bu duygu devam eder" dedi. Halsey, ayrıca "Çok yemek pişiriyorum, her zamankinden daha fazla uyuyorum, çok fazla kitap okuyorum. Ailemi özlüyorum. Ve sizi de... Şimdilik hoşça kalın" mesajını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah akıl fikir versin
sanki bir bu hamile kaldı inekte hamile kalıyor yani o senin değil Allah'ın bir lütfudur

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