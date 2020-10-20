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Halsey saçlarını kazıttı! İşte yeni imajı

20.10.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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Halsey saçlarını kazıttı! İşte yeni imajı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ABD'li şarkıcı Halsey, tatil dönüşü imaj değiştirdi. Rastalı saçlarıyla dikkat çeken Halsey saçlarını kazıttı.

Yüzde 11 oranında Türk DNA’sına sahip olduğunu dile getiren ve Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcı Halsey İstanbul'a gelmiş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

İstanbul'u karış karış gezen Halsey tatil sırasında rastalı saçlarıyla da dikkat çekmişti. Halsey tatil dönüşü radikal bir karar verdi.

Ekran Alıntısı

Halsey saçlarını kazıtarak herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcının yeni imajı hayranlarından tam not aldı.

Halsey, Twitter paylaşımında da çok uzun zamandır saçlarını uzattığını belirtip, başlarda uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmanın ne demek olduğunu anladığını ve kendine "saçlarını kestirmemelisin" dediğini belirtti. Fakat kazanmış saçları özlediği için de böyle bir değişiklik yaptığını söyledi.


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