MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halsey Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı! Ender için velayet davası

Halsey Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı! Ender için velayet davası

26.04.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 28 yaşındaki Halsey uzun yıllardır Türk sevgilisi Alev Aydın ile yaşıyordu. Ender adından bir çocukları olan çift ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı. Çift arasında şimdi velayet davası başlayacak.

Halsey Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı! Ender için velayet davası

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey, temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Her fırsatta bebeğini ne kadar çok sevdiğini dile getiren ünlü isim zaman zaman sevgilisi için Türkçe çalışması yapıyor ve Türkçe mesajlarla dikkat çekiyordu.

Halsey ve Alev Aydın'ın ilişkisi iddiaya göre bitti. Şarkıcı Halsey, beş yıllık ilişkisinin ardından partneri Alev Aydın'dan 'dostane bir şekilde' ayrıldı.

kk

VELAYET KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

28 yaşındaki pop yıldızı, oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu, ancak Alev Aydın velayetin ortak olmasını istiyor.

kkkk

Ünlü çiftten yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..." Ünlü çiftten yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..."

Halsey çocukları için yasal bir velayet programı oluşturmaya başlarken Alev'den 'makul bir ziyaret' yapmasını istedi. Velayet süreci devam ederken ikili arasında bir evlilik olmadığı için nafaka konusunun nasıl sonuçlanacağı ise henüz belli değil.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü çiftten yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..."Ünlü çiftten yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..."
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! "Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadıAcun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! "Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı
İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...
Anahtar Kelimeler:
Halsey Alev Aydın sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

12 saatlik yol 2 saate inecek! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

12 saatlik yol 2 saate inecek! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video... Özellikle iki ile dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video... Özellikle iki ile dikkat çekti

Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti

Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti

İlginizi Çekebilir

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.