Halsey Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı! Ender için velayet davası

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey, temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Her fırsatta bebeğini ne kadar çok sevdiğini dile getiren ünlü isim zaman zaman sevgilisi için Türkçe çalışması yapıyor ve Türkçe mesajlarla dikkat çekiyordu.

Halsey ve Alev Aydın'ın ilişkisi iddiaya göre bitti. Şarkıcı Halsey, beş yıllık ilişkisinin ardından partneri Alev Aydın'dan 'dostane bir şekilde' ayrıldı.

VELAYET KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

28 yaşındaki pop yıldızı, oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu, ancak Alev Aydın velayetin ortak olmasını istiyor.

Halsey çocukları için yasal bir velayet programı oluşturmaya başlarken Alev'den 'makul bir ziyaret' yapmasını istedi. Velayet süreci devam ederken ikili arasında bir evlilik olmadığı için nafaka konusunun nasıl sonuçlanacağı ise henüz belli değil.



