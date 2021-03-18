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Halsey Türkçe öğreniyor! İşte Türkçe paylaşımı

18.03.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Halsey Türkçe öğreniyor! İşte Türkçe paylaşımı

Anne olmak için geri sayıma başlayan şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'ın yeni yaşını kutladı. Geçtiğimiz aylarda "Türkçe öğreniyorum" diyen Halsey, "İyi ki doğdun aşkım" ifadelerini kullandı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın ile paylaşımlarına devam ediyor.

26 yaşındaki Halsey, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Halsey, 38 yaşına basan sevgilisinin göbeğini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaştı.

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Daha önce "Türkçe öğreniyorum" diyen ünlü şarkıcı, 2 milyondan fazla beğeni alan gönderisine, "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

SİTEM ETMİŞTİ

Halsey, geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü şarkıcı, gebeliğiyle ilgili yapılan spekülasyonlara sitem etmişti.

Halsey, "Neden doğurganlık ve hamilelik ile ilgili spekülasyon yapıp, yargıda bulunmak normal olsun ki?" ifadelerini kullanmıştı.

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Halsey Instagram
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