MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halsey, Türkçe paylaşımıyla Twitter'ı salladı

Halsey, Türkçe paylaşımıyla Twitter'ı salladı

09.10.2020 17:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Halsey, Türkçe paylaşımıyla Twitter'ı salladı

DNA testi sonucu %11 Türk olduğunu açıklayan şarkıcı Halsey, Türkçe tweetiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu söyleyen Macaristan asıllı şarkıcı Halsey, Türkçe öğrenmeye başladığını açıklamıştı. 25 yaşındaki Halsey, Türkçe klavyesini paylaşarak “Türkçe öğreniyorum!” şeklinde tweet atmıştı.

Ünlü şarkıcı bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

2830267_31c1beff3953d9e71f87d662fdd646d2_640x640
Halsey'in "herkes sakin olsun lütfen" şeklindeki mesajı Twitter'da TT (Trend topic) oldu.
2830267_bcfd47e7cc457213212d90d92505d67a_640x640

Halsey daha sonra da, Instagram sayfasının hikaye bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaştı.

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı, daha önce de Instagram hesabından, "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Serenay Sarıkaya sahte isimle estetik mi oldu? Açıklama geldiSerenay Sarıkaya sahte isimle estetik mi oldu? Açıklama geldi
Hakan Altun'un yaşı ve sevgilileri merak konusu olduHakan Altun'un yaşı ve sevgilileri merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular

Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular

Vakalar yeniden artışa geçti

Vakalar yeniden artışa geçti

Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı

Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı

Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama

Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama

Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu

Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu

Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi

Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!

Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!

Diğer Haberler

Alp Navruz’un sevgilisi Ebru Şam kimdir? Türkiye güzeli Ebru Şam kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Ebru Şam’ın hayatı!

Alp Navruz’un sevgilisi Ebru Şam kimdir?

Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye: Eleştirilere kapalı ol

Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye: Eleştirilere kapalı ol

Gülben Ergen paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Paylaşımıyla dalga konusu oldu!

Serenay Sarıkaya sahte isimle estetik mi oldu? Açıklama geldi

Serenay Sarıkaya sahte isimle estetik mi oldu? Açıklama geldi

Babasıyla ilgili sözleri olay olan Yasmin Erbil isyan etti! 'Bana yapılan baskıdan çok bıktım'

Olay olan sözlerden sonra isyan etti! 'Bıktım'

Sinan Akçıl eski haline dönmek için çabalıyor

Sinan Akçıl eski haline dönmek için çabalıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.