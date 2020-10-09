Halsey, Türkçe paylaşımıyla Twitter'ı salladı

Geçtiğimiz haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu söyleyen Macaristan asıllı şarkıcı Halsey, Türkçe öğrenmeye başladığını açıklamıştı. 25 yaşındaki Halsey, Türkçe klavyesini paylaşarak “Türkçe öğreniyorum!” şeklinde tweet atmıştı.

Ünlü şarkıcı bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.



Halsey'in "herkes sakin olsun lütfen" şeklindeki mesajı Twitter'da TT (Trend topic) oldu.



Halsey daha sonra da, Instagram sayfasının hikaye bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaştı.

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı, daha önce de Instagram hesabından, "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yapmıştı.

