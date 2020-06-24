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Halsizlik : Neden Olur, Nasıl Geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Gün içinde yapılan aktiviteler, hastalık hali, gün boyu alınan gıdalar halsizliğe sebep olabilir.

Halsizlik : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Gün içinde yapılan aktiviteler, hastalık hali, gün boyu alınan gıdalar halsizliğe sebep olabilir. Ancak yorgunluk halinin en büyük etkeni genellikle düzensiz beslenmedir. Kronikleşen halsizlik kişiyi daha derinden etkiler. Enerji düşüklüğünün yanı sıra zihinsel faaliyetler de etkilenir. Yani kişi hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendini kötü hisseder. Fiziksel olarak bitkin hissetmek günlük hayatta normalde rahat bir şekilde yapılan işleri zorlaştırır. Örneğin market poşeti taşımak, merdivenlerden çıkmak gibi. Psikolojik yorgunluk yaşayan kişiler etraflarında olup biten olaylara ve yaptıkları işe konsantre olmakta zorluk çekerler. Bu durumda yapılması gerekenleri yapmaktan kaçınır, yataktan kalkmak dahi istemezler.

Halsizlik Neden Olur?

Halsizliğe pek çok etken sebep olabilir. Bakteri kaynaklı bir hastalık veya depresyon gibi psikolojik bir rahatsızlık bu duruma neden olabilir. Ancak kronikleşen bir durum söz konusu ise mutlaka doktor kontrolünden geçilmesi gerekir.

1. Çölyak hastalığı

gluten içeren gıdalar

Çölyak; ekmek, kek ve tahıllarda bol miktarda bulunan gluten isimli proteine karşı hassasiyet duyulmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Kalıtımsal olduğu düşünülen bu hastalığın başlıca belirtilerinden biri de kendini halsiz hissetmektir. Diğer belirtileri ise ishal, anemi ve kilo kaybıdır.

Çölyak Hastalığı Hakkında Daha Detaylı Bilgiler İçin: Çölyak Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

2. Anemi

kan hücreleri

Kanda bulunan kırmızı hücrelerin azalmasıyla ortaya çıkan demir eksikliği anemisi de halsizliğin başlıca nedenlerindendir. Bu hastalık daha çok kadınlarda, özellikle de menopoz dönemindeki kadınlarda görülür.

3. Anksiyete bozukluğu

endişe duyan kadın

Anksiyete (kaygı) bozukluğu kişinin sürekli bir endişe ve panik hali içerisinde olması ve bunu kontrol edememesi durumudur. Bu kontrol edilemeyen güçlü duygular huzursuzluğa, endişe duyulmasına ve sonuç olarak da halsizlik ve yorgunluğa yol açar.

4. Uyku apnesi

horlayan adam

Uyku apnesi probleminde uykuda horlama artar ve solunum durur. Bu esnada hastanın üst solunum yollarının açık kalmasını sağlayan kaslar gevşer ve dil kökü hava yolunu tıkamaya başlar. Kişi en az 10 saniye süreyle nefes alamadığında uyku apnesi oluşur. Bu sorun uyku kalitesini önemli ölçüde etkiler. Hasta uykusunu yeterince alamadığından bitkinlik hissi yaşar. Gece boyu maske takarak solunum düzenlenebilir.

5. Tiroid

tiroid bezleri

Tiroid bezinde ortaya çıkan bir problem vücutta normalden az miktarda tiroid hormonunun olduğuna işaret eder. Buna bağlı olarak da halsizlik ve yorgunluk görülür. Tiroid bezindeki problemlerin diğer belirtileri ise kas ağrısı ve kilo artışıdır. Kan testi ile anlaşılabilecek bir hastalık olup ilaçlarla tedavisi mümkündür.

6. Diyabet

şeker ölçümü

Kanda aşırı miktarda şeker bulunuyorsa diyabet hastalığı ile karşılaşılabilir. Şeker hastalığı olan insanlarda halsizlik olduğu gözlemlenmiştir. Bu hastalığın diğer belirtileri ise sürekli tuvalete çıkmak, kilo kaybı ve susuzluk hissidir. Hastalığın teşhisi kan testi ile yapılır.

7. Ateş

derece

Ateşle birlikte hissedilen boğaz ağrısı ve şişmiş bezler bitkinliğe sebep olabilir. Genellikle gençler ve genç erişkinlerde görülen bir durumdur. Dört ila altı hafta içinde semptomlar kaybolmasına rağmen ateşle birlikte yaşanan yorgunluk hali birkaç hafta daha devam edebilir.

Ateş Ciddi Bir Belirtidir, Detaylı Öğrenmek İçin: Ateş Neden Olur, Nasıl Geçer?

8. Depresyon

depresif kadın

Depresyonda olan kişilerin enerji seviyesinde yaşanan düşüşle birlikte yorgunluk hissi de oluşur. Uyku problemlerinin de ortaya çıkması sonucu uykusunu iyi alamayan hasta kendini halsiz ve keyifsiz hisseder.

Halsizlik Uyku Hali

Yaşanılan bitkinlik sürekli hale geldiğinde kişide uyku hali oluşur. Kronik yorgunluk sendromu olabileceğinden mutlaka doktor muayenesi yapılmalıdır. Yorgunluk sendromunun diğer adı miyaljik ensefalomiyelittir. En az altı ay süreyle kişi kendisini bitkin, yorgun hissediyor ve diğer belirtilere de rastlanılıyorsa bu sendromun oluştuğu söylenebilir. Sendromun diğer belirtileri arasında ise kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve boğaz ağrısı vardır. İlaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabileceği gibi düzensiz beslenme ve düzensiz bir yaşam sürülmesi de de bu hastalığa yol açabilir. Nitekim kanser hastalığı, hormonal bozukluk, aşırı kilo alımı, alkol bağımlılığı da diğer nedenlerdir.

Hastalık yaygın olarak eğitimli ve gelir düzeyi yüksek kişileri etkiler. Ancak 30-50 yaş arası kadınlarda daha sık görülür. Yeterince sıvı tüketmek, düzenli bir yaşam sürmek, yeterli ve dengeli beslenmek, yeterince uyumak, stresten uzak durmak, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan kaçınmak yorgunluk sendromunun geçmesine yardımcı olur.

Halsizlik Nasıl Geçer?

Bitkinlik hissinin ortadan kaldırılması için öncelikle kişinin düzenli bir hayata sahip olması, egzersiz yapması, yediklerine ve içtiklerine dikkat etmesi gerekir.

1. Halsizlik için şifalı bitkiler

şifalı bitkiler

  • Biberiye bitkisi enerji vererek hissedilen yorgunluğu alır.
  • Guarana içerdiği yüksek kafein sayesinde vücuda enerji verir. Ancak bu bitkinin az miktarda tüketilmesi gerekir.
  • Ginkgo biloba bitkisi damarların genişlemesine ve kan akışının hızlanmasına yardımcı olur. Ayrıca yorgunluk hissini alır. Çok fazla tüketilmemesi gerekir. Özellikle hamilelerin ve çocukların kullanması sağlıklı değildir.
  • Kabak çekirdeği içerdiği yüksek protein, B vitamini ve demir sayesinde enerji verir.
  • Yulaf ezmesi yüksek miktarda glikojen içerir. Glikojen ise vücudun ihtiyaç duyduğu anda kullanmak amacıyla sakladığı enerjiyi açığa çıkarır.
  • Bal en önemli enerji kaynaklarından biridir. Lakin kullanılan balın doğal olmasına özen gösterilmelidir. Sahte balların hiçbir yararı olmadığı gibi aksine zararları vardır.

2. Halsizlik ve yorgunluk için vitamin

vitamin tablosu

Bitkinlik hissinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan vitaminler şunlardır:

  • E vitamini yumurta sarısında, fındık ve zeytinde bulunur.
  • C vitamini kuşburnu, portakal, mandalin, limon, yeşil biber ve ananasta bol miktarda bulunur.
  • D vitamini süt, yumurta, balık ve peynirde bulunur. Ayrıca güneş de önemli bir D vitamini kaynağıdır.
  • B12 vitamini deniz ürünleri, et, yumurta ve süt ürünlerinde bulunur.

3. Meyve ve sebzeler

meyve sebze

  • Maydonoz pek çok faydasından dolayı doktorlar tarafından tüketilmesi uygun görülen bir sebzedir. Bitkinlik hissinin azaltılmasına yardımcı olur.
  • Günde bir tane orta boy elma yemek yorgunluğa iyi gelir.
  • Muzun üzerine bir tatlı kaşığı bal dökerek yemek yorgunluğu alır.
  • Üzüm yemek insana enerji verir. Maksimum seviyede enerji düşüklüğü söz konusu ise frenk üzümü de yenilebilir.
  • Havuç insanın bağışıklık sistemini güçlendirerek direnç kazandırır. Direnç kazanan vücutta ise halsizlik olmaz.
  • Karpuz insan vücudunun su ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur. Ayrıca içerisinde bulunan demir ve C vitamini sayesinde vücuda güç kazandırır.
  • Sarımsak doğal bir antibiyotiktir ve vücut direncini artırır.
  • Pirinç sindirim sistemini düzenler ve vücudun kuvvet kazanmasına yardımcı olur.
  • Mercimek içerdiği yüksek protein sayesinde vücuda enerji verir.
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