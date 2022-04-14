HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı! 'Geç kalınsaydı tüm vücuda yayılacaktı'

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı! 'Geç kalınsaydı tüm vücuda yayılacaktı'

14.04.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yaşayan Nihat Güzel halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle başvurduğu hastanede ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Karnından 20 santimlik kitle çıkarılan ve ameliyatı 5 saat süren Güzel'in doktoru ameliyat sonrası açıklama yaptı. Operatör Dr. Fatih Akkaş, 'Çekilen filmlerde böbrek, karaciğer, büyük damarlar ile atardamara yapışık olan kitlenin vücuda yayılmadığını belirledik ve operasyonla çıkarılabileceğini gördük ama biraz daha geç kalınsaydı vücuda yayılma ihtimali vardı' dedi.

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı! 'Geç kalınsaydı tüm vücuda yayılacaktı'

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde oturan Nihat Güzel, baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle Erzurum Şehir Hastanesi'ne gitti. Ürolog operatör Dr. Fatih Akkaş’ın yaptığı muayenede sağ yumurtalığında şişlik belirlenen Güzel'in çekilen ultrason ve filmlerinde karnında 20 santimlik kitle olduğu tespit edildi. Böbrek, karaciğer, damarlara yapışık olan kitlenin çıkarılması için Güzel, ameliyata alındı. Operatör Dr. Fatih Akkaş ile Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. İbrahim Karabulut'un yaptığı ameliyata katılan cerrahi onkolog Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, kitlenin karaciğere zarar vermeden çıkarılmasını sağladı. 3 doktorun yaklaşık 5 saat süren kompleks ameliyatı sonrası çıkarılan kitleyle hastanın karnı başarıyla temizlendi.

halsizlik-sikayetiyle-gitti-karnindan-20-santimlik-kitle-cikarildi-_4689_dhaphoto2

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan ve taburcu edilmeye hazırlanan Nihat Güzel, baş dönmesi, kusma, halsizlik yüzünden çalışamayınca hastaneye gittiğini söyledi. Güzel, Dr. Fatih Akkaş'ın muayenesi sonucu karnında belirlenen kitlenin ameliyatla çıkarıldığını ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

kit

'GEÇ KALINSA TÜM VÜCUDA YAYILABİLİRDİ'

Nihat Güzel'in ilk muayenesinde sağ yumurtalığında şişlik belirlediklerini anlatan Dr. Akkaş, "Sağ taraftaki şişlik bizim aklımıza karın içerisinde baskı yapan kitle olabileceğini getirdi. Yapılan tetkiklerde ve çekilen filmlerde sağ tarafta 20 santimetre boyutunda bir kitle tespit edildi. Böbrek, karaciğer, büyük damarlar ile atardamara yapışık olan kitlenin vücuda yayılmadığını belirledik ve operasyonla çıkarılabileceğini gördük. Gerekli hazırlıklardan sonra yapılan ameliyatla kitleyi çıkardık. 20 santim büyüklüğündeki kitle, biraz daha geç kalınsaydı vücuda yayılma ihtimali vardı. Komşu dokular karaciğer, böbrek ve bağırsaklara zarar vereceği için belki çıkarmak güç olacaktı. 2-3 ay geç kalınsaydı işimiz daha zor olacaktı" diye konuştu.

Antibiyotik alerjisi komalık yaptı! İğne yapılır yapılmaz kalbi durdu: Ölümden döndümAntibiyotik alerjisi komalık yaptı! İğne yapılır yapılmaz kalbi durdu: Ölümden döndüm

halsizlik-sikayetiyle-gitti-karnindan-20-santimlik-kitle-cikarildi-_4689_dhaphoto5

'KOMPLEKS AMELİYAT OLDU'

Doç. Dr. Karabulut ise kitlenin büyüklüğünün kompleks ameliyatı gerektirdiğini söyledi. Karabulut, karaciğere yapışık kitlenin alınması için onkolog Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'nın da katıldığını kaydetti. Karabulut, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından kitlenin çıkarıldığını ve hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakki Tör ise kompleks ameliyatların hastanede başarıyla yapıldığını belirterek, operasyonu gerçekleştiren doktorları tebrik etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terk edilen Nisa Mihriban bebeği tüm Türkiye sahiplenmişti! Annesi hakkında flaş gelişmeTerk edilen Nisa Mihriban bebeği tüm Türkiye sahiplenmişti! Annesi hakkında flaş gelişme
Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'
Daha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldiDaha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"

'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"

İlginizi Çekebilir

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.