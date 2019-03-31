HABER

'Halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği hava değişiminden'

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

ADANA'da diyetisyen Aylin İlküplü, baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla halsizlik, yorgunluk ve uyku isteğinin arttığını, bunun nedeninin hava değişimi olduğunu söyledi.

'Halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği hava değişiminden'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da diyetisyen Aylin İlküplü, baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla halsizlik, yorgunluk ve uyku isteğinin arttığını, bunun nedeninin hava değişimi olduğunu söyledi.
Vücudun mineral dengesini mevsimlere göre adapte etmek gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Aylin İlküplü, baharla birlikte gelen şikayetlere karşın önerilerde bulundu. İlküplü, "Mevsimler beslenme düzenimizde çok büyük bir rol oynar. Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte birçok insanda halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği gibi sorunların arttığı gözleniyor. Sıkça karşılaşılan bu şikayetlerin altında hava değişimi yatıyor. Baharla beraber gelen bu yorgunluğu atlatabilmek için yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte beslenme alışkanlıklarımızı da değiştirerek demir ve C vitamini içeren canlandırıcı gıdalar tüketmemiz gerekmektedir. Tüketilen gıdaların mevsimine veya ayına göre olmasına dikkat edildiğinde hormonlardan en düşük seviyede etkilenerek besinlerden tam anlamıyla verim almak mümkün. Her dönemde işlenmiş ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılmalı, besinlerin her zaman taze ve doğal olanları tercih edilmeli" dedi.
MUTLAKA KAHVALTI YAPILMALI
Bahar aylarında güne daha zinde başlayabilmek için mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğini belirten Aylin İlküplü, "Kahvaltıda, besleyici ancak hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Aşırı tuz, vücutta su birikimi arttırarak yorgunluk hissini artırabileceğinden tüketilmemelidir. Bilinçli alışveriş yapmaya özen göstermeli. Meyve sebzeleri alırken mevsimine göre olmasına önem verilmelidir. A, C ve E vitaminleri açısından zengin sebze ve meyveler tüketilmelidir. A vitaminini en çok balık, yumurta sarısı, kırmızı et, süt, yoğurt, havuç, kayısı, tatlı kabak, kavun, şeftali, ıspanak, brokoli, tere, maydanoz, dereotu ve rokada bulunmaktadır. C vitamini içeren besinler ise maydanoz, biber, turunçgiller, soğan, kereviz, brokoli, çilek ve kividir. Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta ve kepeği ayrılmamış un ise E vitamini açısından zengindir. Vücutta su kaybına sebep olan kafeinli içeceklerin tüketimi azaltılmalı ve kola gazoz gibi bol şeker içeren içeceklerin mide şikayetlerine yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu dönemde günlük tüketilen su miktarını arttırmak, vücut direncinin sağlanması ve toksinlerin atılması için faydalı olacaktır. Günde 2- 2,5 litre su tüketilmelidir. Düzenli olarak haftada 3 gün ve yaklaşık 45 dakika süren tempolu yürüyüşler yapmak, bu dönemdeki yorgunluk şikayetlerinin azalmasında faydalı olacaktır."

FOTOĞRAFLI

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Bu belirtiler Multipl miyelom düşündürüyor Bu belirtiler Multipl miyelom düşündürüyor
Yutma bozuklukları, hayati önem taşıyor! Yutma bozuklukları, hayati önem taşıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'1 milyardan fazla insana hastalık bulaşabilir'

'1 milyardan fazla insana hastalık bulaşabilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Multipl miyelom nedir, belirtileri nelerdir? Multipl miyelom tedavisi nasıl yapılır?

Bu belirtiler Multipl miyelom düşündürüyor

Disfaji nedir, belirtileri nelerdir? Disfaji neden kaynaklanır, tedavisi nasıl yapılır?

Yutma bozuklukları, hayati önem taşıyor!

Revizyon burun ameliyatı ne zaman yapılmalı? Revizyon burun ameliyatı kaç kere yapılır? Revizyon burun ameliyatında nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyattan sonra burnunuz istediğiniz gibi olmazsa…

İnfertilite nedir? İnfertilite sebepleri nelerdir? İnfertilite nasıl önlenir?

Kısırlık oranı artıyor! Uzmanlar uyarıyor!

Kanserden korunmak için nelere dikkat edilmelidir? İşte günlük hayatta dikkat edilmesi gereken püf noktalar...

Kanserden korunmanın 13 yolu

Panik atak tedavisi nasıl olur? Panik atak nedir? Panik atak nedenleri nelerdir?

'Kalp krizi mi geçiriyorum?' Siz de böyle düşünüyorsanız dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.