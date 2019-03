'Halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği hava değişiminden'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da diyetisyen Aylin İlküplü, baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla halsizlik, yorgunluk ve uyku isteğinin arttığını, bunun nedeninin hava değişimi olduğunu söyledi.

Vücudun mineral dengesini mevsimlere göre adapte etmek gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Aylin İlküplü, baharla birlikte gelen şikayetlere karşın önerilerde bulundu. İlküplü, "Mevsimler beslenme düzenimizde çok büyük bir rol oynar. Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte birçok insanda halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği gibi sorunların arttığı gözleniyor. Sıkça karşılaşılan bu şikayetlerin altında hava değişimi yatıyor. Baharla beraber gelen bu yorgunluğu atlatabilmek için yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte beslenme alışkanlıklarımızı da değiştirerek demir ve C vitamini içeren canlandırıcı gıdalar tüketmemiz gerekmektedir. Tüketilen gıdaların mevsimine veya ayına göre olmasına dikkat edildiğinde hormonlardan en düşük seviyede etkilenerek besinlerden tam anlamıyla verim almak mümkün. Her dönemde işlenmiş ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılmalı, besinlerin her zaman taze ve doğal olanları tercih edilmeli" dedi.

MUTLAKA KAHVALTI YAPILMALI

Bahar aylarında güne daha zinde başlayabilmek için mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğini belirten Aylin İlküplü, "Kahvaltıda, besleyici ancak hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Aşırı tuz, vücutta su birikimi arttırarak yorgunluk hissini artırabileceğinden tüketilmemelidir. Bilinçli alışveriş yapmaya özen göstermeli. Meyve sebzeleri alırken mevsimine göre olmasına önem verilmelidir. A, C ve E vitaminleri açısından zengin sebze ve meyveler tüketilmelidir. A vitaminini en çok balık, yumurta sarısı, kırmızı et, süt, yoğurt, havuç, kayısı, tatlı kabak, kavun, şeftali, ıspanak, brokoli, tere, maydanoz, dereotu ve rokada bulunmaktadır. C vitamini içeren besinler ise maydanoz, biber, turunçgiller, soğan, kereviz, brokoli, çilek ve kividir. Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta ve kepeği ayrılmamış un ise E vitamini açısından zengindir. Vücutta su kaybına sebep olan kafeinli içeceklerin tüketimi azaltılmalı ve kola gazoz gibi bol şeker içeren içeceklerin mide şikayetlerine yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu dönemde günlük tüketilen su miktarını arttırmak, vücut direncinin sağlanması ve toksinlerin atılması için faydalı olacaktır. Günde 2- 2,5 litre su tüketilmelidir. Düzenli olarak haftada 3 gün ve yaklaşık 45 dakika süren tempolu yürüyüşler yapmak, bu dönemdeki yorgunluk şikayetlerinin azalmasında faydalı olacaktır."

