Haluk Görgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Savunma Sanayii Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün yer aldığı görevler

Haluk Görgün'ün hangi görevlerde yer aldığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün’ü atamıştır." ifadelerine yer verildi. Savunma Sanayii Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün hayatı ve biyografisi hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. İşte merak edilen detaylar...

HALUK GÖRGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Prof. Dr. Haluk Görgün, Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise New York ABD’de Rensselaer Polytechnic Institute’da 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut’ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürmüştür. Bölüm Başkanlığı süresince birçok lisansüstü programının kuruculuğunu yapmıştır.

Prof. Dr. Haluk Görgün 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Dr. Haluk Görgün 2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürütmüştür. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Haluk Görgün, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiştir. Kasım 2014 - Nisan 2018 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Haluk Görgün’ün çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, yayın editörlüğü ve projeleri bulunmaktadır. Rektörlüğü sırasında üniversite-sanayi iş birliğinde yaptığı öncü katkıları sebebiyle farklı kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlarda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Yılın Rektörü seçilmiştir.

Bilişim Vadisi’nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Haluk Görgün, TÜBİTAK ve YÖK’te de birçok komisyon ve kurulda görev almıştır. Kurulmasında önemli katkıları olduğu Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Haluk Görgün, ODTÜ Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEMS) Yönetim Kurulu Üyeliği, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği gibi birçok kurumda mütevelli heyeti üyeliğini de sürdürmektedir. Prof. Dr. Haluk Görgün, ilk kez 15 Mart 2017’de Genel Kurul kararı ile ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar seçilmiş, aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.17 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Prof. Dr. Haluk Görgün'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün’ü atamıştır. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023



