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Haluk Kırcı hakkında "suçu ve suçluyu övme" soruşturmasına takipsizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Ankara, Bahçelievler'de 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin vahşice öldürülmesi olayının faillerinden Haluk Kırcı'nın bir televizyon programındaki konuşmasında, "Bu bir intikam saldırısıydı" şeklindeki sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kırcı hakkında sözlerinin "sempatikleştirici, övücü olmadığı ve kendi değer yargısını açıkladığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Haluk Kırcı hakkında "suçu ve suçluyu övme" soruşturmasına takipsizlik

Bir televizyon kanalında 23 Temmuz 2020 tarihinde yayına konuk olan Haluk Kırcı hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı ve Türkiye İşçi Partisi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunda, Haluk Kırcı'nın sarf ettiği sözlerle "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarının işlediği belirtilerek cezalandırılması istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmaya, takipsizlik kararı verildi. Kararda, şiddeti, silahlı direnmeyi veya ayaklanmayı teşvik eden ifadeler dışında, devletin veya toplumun bir kesiminin hoşuna gitmeyen incitici, rahatsız edici, ürkütücü, bilgi ve düşüncelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi. Kararda, "şüphelinin işlenen bir suçu ya da işlediği suç nedeniyle bir kişiyi övücü, yüceltici, sempatikleştirici nitelikte bulunmayıp kendi değer yargısını açıkladığı" kaydedildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hatırlatıldığı kararda, atılı suçun unsurları oluşmadığı ifade edilerek Haluk Kırcı hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

DHA

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