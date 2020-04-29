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Haluk Levent: Ahbap'a yüz binlerce başvuru var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 21:52 | Son Güncelleme

Korona günlerinde yardımlarına devam eden Ahbap'a yüzbinlerce başvuru olduğunu söyleyen Haluk Levent, "Yüzbinlerce insanın kaç tanesine dokunabiliriz? Kiralarını ödeyelim, yiyecek malzemelerini alalım istiyoruz" dedi.

Haluk Levent: Ahbap'a yüz binlerce başvuru var

Geçtiğimiz akşam Radyo D instagram hesabından Adem Metan Show’un konuğu Ahbap Derneği Başkanı, müzisyen Haluk Levent’ti. Binlerce kişinin takip ettiği yayında derneğin çalışmalarını anlatan Levent “Biz sokaktayız, avantajımız bu” dedi.

Korona günlerinde yardımlarına devam eden Ahbap’a yüz binlerce başvuru olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Yüzbinlerce insanın kaç tanesine dokunabiliriz? Kiralarını ödeyelim, yiyecek malzemelerini alalım istiyoruz. İstatiksel olarak bilgi vereyim, korona ilk çıktığında kasamızda 970 bin TL civarı vardı. Biz bunu 2 bin yüz aileye gıda paketi yapalım istedik. Sonra da sanatçılardan, futbolculardan oluşan bir kampanyayla 10 bin 500 aileye daha ulaştık. Şimdi ise Valilik, belediyelerle ortak çalışıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek, onlara gıda paketleri yollayacağız” dedi.

"AYNADA KENDİMİ GÖRÜNCE..."

Haluk Levent, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha hijyenik olmak için yıllardır kesmediği sakallarını tıraş etmişti. Levent konuyla ilgili soruya " Tıraş olunca evden çıkmadım. 15 yıl sonra sakallarımı kestim. Aynada kendimi görünce 'Bu kadar da olmaz' dedim. Benim için iğrenç günlerdi" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
haluk levent, AHBAP,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyilik meleği yine iş başında Allah senden razı olsun sırtın hiç bir zaman yere gelmesin Allah sana sağlıklı sıhatli uzun ömür nasip etsin yüreği merhamet dolu insan.
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