Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bölgesindeki yeni çalışmasını duyurdu: 2 katlı çelik konstrüksiyon evleri 6 sonra teslim edeceğiz

Haluk Levent ve başkanı olduğu AHBAP Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesinde daha önce AFAD koordinesinde çadır ve konteyner kentler kuran AHBAP'ın yeni projesini Haluk Levent duyurdu. Bölgede iki kattan oluşan çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlayacaklarını belirten sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda projeyle ilgili şu maddeleri sıraladı:

"DEPREM KONUTLARI İÇİN HARCAYACAĞIZ"

"Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare.

"ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN VE EVİ YIKILAN VATANDAŞLARIMIZA..."

Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz.

"EVLER 6 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK"

"Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda Afad’tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, Sma gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için."