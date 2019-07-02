HABER

Haluk Levent Ayvalık’ta diktiği ağaçları kontrol etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 23:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Hakkıbey Yarımadası’nda 2 yıl önce 20 hektarlık alanın yanmasının ardından kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) ile bölgede fidan dikimine katılan ünlü sanatçı Haluk Levent, diktiği ağaçları büyüdüğünü görmekten büyük sevinç duyduğunu belirtti.Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve protokol üyeleriyle birlikte gönüllü olarak bakanlık tarafından temin edilen 33 bin 350 fidanın dikiminde kendisine eşlik eden yaklaşık 2 bin AHBAP üyesinin de eşlik ettiğini hatırlatan Haluk Levent, diktikleri ağaç fidanlarını genç birer ağaç halinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.Fidanları görememe endişesiyle Ayvalık’a geldiğini söyleyen Haluk Levent, "Yangın çıktığı zaman sabotaj olduğu ve otel yapılacağı iddiaları vardı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Hakkıbey Yarımadası’nda 2 yıl önce 20 hektarlık alanın yanmasının ardından kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) ile bölgede fidan dikimine katılan ünlü sanatçı Haluk Levent, diktiği ağaçları büyüdüğünü görmekten büyük sevinç duyduğunu belirtti.
Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve protokol üyeleriyle birlikte gönüllü olarak bakanlık tarafından temin edilen 33 bin 350 fidanın dikiminde kendisine eşlik eden yaklaşık 2 bin AHBAP üyesinin de eşlik ettiğini hatırlatan Haluk Levent, diktikleri ağaç fidanlarını genç birer ağaç halinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Fidanları görememe endişesiyle Ayvalık’a geldiğini söyleyen Haluk Levent, "Yangın çıktığı zaman sabotaj olduğu ve otel yapılacağı iddiaları vardı. Yine aynı iddialar gündeme geldi. Biz o zaman da ’Türkiye’de ormanlar yanabilir, ama ormanlar yakılmasın istiyorum. Ormanların yerine rantçıların villacıların o rantın sahibi olmasını istemiyorum. Yüreğimizde acılar oluşturan, rant peşinde koşan insanların artık tarihe gömülmesini istiyoruz’ demiştik. Geçtiğimiz ay burasıyla ilgili söylentiler vardı. Gelip yakından görmek istedim. Diktiğimiz fidanlar, boyumu yarılamış, çok rahatladım. Burası Türkiye’nin cennet yerlerinden bir tanesi. Buraya geldiğimde gitmek istemiyorum. Hep Ayvalık’ta kalmak istiyorum. Gözüm Ayvalık’ın üzerinde. Ayvalık halkının da gelip kontrol etmesi gerekir. Ayvalıklı dostlarımdan biz yokken bu cennet koya gelip kontrol etmesini istiyorum" dedi.
17 Ağustos 2017’de Ayvalık’ın Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu’ndaki 20 hektarlık alan 3 ay içinde ağaçlandırılmaya başlanılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın adına da olmak üzere yangında zarar gören 20 hektarlık alana, 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam 6 bin 100 servi ve 7 bin yalancı akasya olmak üzere toplam 33 bin 350 fidan dikilmişti.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Ünlü futbolcu Mesut Özil’den Alaçatı’da polis merkezine ziyaretÜnlü futbolcu Mesut Özil’den Alaçatı’da polis merkezine ziyaret
Demet Akalın’ın Bodrum gecelerine damgasını vurdu; kapılar kapandı hayranları dışarda kaldıDemet Akalın’ın Bodrum gecelerine damgasını vurdu; kapılar kapandı hayranları dışarda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

ABD Senatosu'ndan Hafter'e giden silahlar için soruşturma

ABD Senatosu'ndan Hafter'e giden silahlar için soruşturma

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cenk Eren aşkı hakkında konuştu!

Cenk Eren aşkı hakkında konuştu!

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.