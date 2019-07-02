Haluk Levent Ayvalık’ta diktiği ağaçları kontrol etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Hakkıbey Yarımadası’nda 2 yıl önce 20 hektarlık alanın yanmasının ardından kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) ile bölgede fidan dikimine katılan ünlü sanatçı Haluk Levent, diktiği ağaçları büyüdüğünü görmekten büyük sevinç duyduğunu belirtti.

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve protokol üyeleriyle birlikte gönüllü olarak bakanlık tarafından temin edilen 33 bin 350 fidanın dikiminde kendisine eşlik eden yaklaşık 2 bin AHBAP üyesinin de eşlik ettiğini hatırlatan Haluk Levent, diktikleri ağaç fidanlarını genç birer ağaç halinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fidanları görememe endişesiyle Ayvalık’a geldiğini söyleyen Haluk Levent, "Yangın çıktığı zaman sabotaj olduğu ve otel yapılacağı iddiaları vardı. Yine aynı iddialar gündeme geldi. Biz o zaman da ’Türkiye’de ormanlar yanabilir, ama ormanlar yakılmasın istiyorum. Ormanların yerine rantçıların villacıların o rantın sahibi olmasını istemiyorum. Yüreğimizde acılar oluşturan, rant peşinde koşan insanların artık tarihe gömülmesini istiyoruz’ demiştik. Geçtiğimiz ay burasıyla ilgili söylentiler vardı. Gelip yakından görmek istedim. Diktiğimiz fidanlar, boyumu yarılamış, çok rahatladım. Burası Türkiye’nin cennet yerlerinden bir tanesi. Buraya geldiğimde gitmek istemiyorum. Hep Ayvalık’ta kalmak istiyorum. Gözüm Ayvalık’ın üzerinde. Ayvalık halkının da gelip kontrol etmesi gerekir. Ayvalıklı dostlarımdan biz yokken bu cennet koya gelip kontrol etmesini istiyorum" dedi.

17 Ağustos 2017’de Ayvalık’ın Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu’ndaki 20 hektarlık alan 3 ay içinde ağaçlandırılmaya başlanılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın adına da olmak üzere yangında zarar gören 20 hektarlık alana, 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam 6 bin 100 servi ve 7 bin yalancı akasya olmak üzere toplam 33 bin 350 fidan dikilmişti.



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