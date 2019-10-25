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Haluk Levent bir çocuğun hayalini daha gerçekleştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2019 02:21 | Son Güncelleme

Denizli’de konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, yoğun ilgi ile karşılandı.

Denizli’de konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, yoğun ilgi ile karşılandı. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile 12 yaşındaki Nuriye Gürel’e biyonik eline kavuştu ve tek isteği Haluk Levent ile birlikte konser vermekti ve sahneye çıkarak birlikte gitar çalarak şarkı söylediler.

Denizli’ye gelen ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldığı Denizli Açık Hava Tiyatrosunda ilk önce ‘Çemberimde gül oya’ şarkısı ile sevenleriyle buluştu. Konsere ise ikinci parçasını söylemek üzere, doğuştan sol eli olmayan ve gittiği müzik kursundaki öğretmeninin yaptığı aparat ile gitar çalan 12 yaşındaki Gürel, Haluk Levent’in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)ile başlatılan kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye sahnede Levent ile birlikte ‘Yollarda bulurum seni’ parçasını gitarı ile çaldı. Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin sol eli olmadan dünyaya gelen 12 yaşındaki kızları Nuriye Gürel, “ Haluk Levent benim hayatımda iki büyük hayalimi gerçekleştirmemi sağladı ve benim sesimi bir şekilde duydu, bunun üzerine kampanya düzenleyip, biyonik el takılmasına yardımcı oldu. Bugün konsere geldim ve onunla birlikte gitar çaldım, konser hayalimde gerçekleşmiş oldu. Çok mutluyum Ahbap derneğine de çok teşekkür ederim” dedi.

Haluk Levent ise şarkının ardından şöyle konuştu, "Nuriye ile birlikte güzel bir hatıramız olmuş oldu. Benimle birlikte konserde gitar çalmak istiyordu ve onu bugün burada gerçekleştirdik. Nuriye hayaline kavuştu ve bizler bunun mutluluğunu onunla birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Haluk Levent konser devamın ise ‘Elfida’ şarkısının bitirmesinin ardından sahne önünde oturan görme engelli bir kız ile birlikte ‘Beni biraz anlasana’ şarkısını güzel sesi birlikte beraber söylediler. Konsere gelen seyirciler ile ayağa kalkarak alkışladılar. Haluk Levent konserde sahnede kalmak yerine seyircilerinin ve sevenlerinin arasında hep birlikte şarkı söyledi. Konser ise ‘İzmir Marşı’ ile sona erdi.

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