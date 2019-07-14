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Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Haluk Levent Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaklaşık 20 bin kişiye konser verdi.24.

Ünlü sanatçı Haluk Levent Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaklaşık 20 bin kişiye konser verdi.
24. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cide’ye gelip konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, Cide’lileri adeta coşturdu. 10 bin nüfusu olan Cide ilçesinde yaklaşık 20 bin kişiye konser veren Haluk Levent için çevre il ve ilçelerden binlerce kişi Cide’ye akın etti.

“17 yıl sonra tekrar aynı yerde konser verdi”
7. Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festival için Cide’ye gelen Levent, 17 yıl sonra tekrar aynı festivale katılarak konser vermiş oldu. Tekrar Cide’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Haluk Levent, “Yıllar öncede geldiğim yerdeyim tekrar. Cide benim için çok güzel ve özel bir yer, tekrar iyi ki yine gelmişim” dedi.
Binlerce hayranının eşliğinde sahneye çıkan Haluk Levent, yaklaşık 3 saat boyunca ara vermeden Cidelilere şarkılarını seslendirdi. Konserinin büyük bölümünü izleyiciler arasında geçirerek şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi

Haluk Levent Cide’de 20 bin kişiye konser verdi
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