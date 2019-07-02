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Haluk Levent, diktiği fidanların yanmadığını görünce rahatladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 20 hektarlık alanın yanmasının ardından, 15 Aralık 2017'de diktiği fidanları kontrol etmek için Haluk Levent, bölgeye geldi. Levent, "Geçtiğimiz ay burasıyla ilgili söylentiler vardı.

Haluk Levent, diktiği fidanların yanmadığını görünce rahatladı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 20 hektarlık alanın yanmasının ardından, 15 Aralık 2017'de diktiği fidanları kontrol etmek için Haluk Levent, bölgeye geldi. Levent, "Geçtiğimiz ay burasıyla ilgili söylentiler vardı. Gelip yakından görmek istedim. Diktiğimiz fidanlar, boyumu yarılamış, çok rahatladım" dedi.
Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda, 17 Ağustos 2017’de çıkan yangında zarar gören 20 hektarlık alanın ağaçlandırılma çalışması için 15 Aralık 2017’de, 33 bin 350 fidan dikimi yapıldı. Haluk Levent’in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyesi 2 bin kişi de, fidan dikimi için bölgeye gelip, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve protokol üyeleriyle birlikte gönüllü olarak Bakanlık tarafından temin edilen fidanların dikti.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Ayvalık'a bu kez diktiği fidanları kontrol etmek için geldi. Levent, Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu'na gelip, fidan dikilen bölgede inceleme yaptı. Yangın sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Levent, ülkenin her yanından gelen yaklaşık 2 bin kişilik AHBAP ekibiyle diktikleri fidanların büyüdüğünü görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
'FİDANLARI GÖRENE KADAR ÇOK GERGİNDİM'
Fidanları görememe endişesiyle Ayvalık'a geldiğini söyleyen Haluk Levent, "Yangın çıktığı zaman sabotaj olduğu ve otel yapılacağı iddiaları vardı. Yine aynı iddialar gündeme geldi. Biz o zaman da 'Türkiye'de ormanlar yanabilir, ama ormanlar yakılmasın istiyorum. Ormanların yerine rantçıların villacıların o rantın sahibi olmasını istemiyorum. Yüreğimizde acılar oluşturan, rant peşinde koşan insanların artık tarihe gömülmesini istiyoruz' demiştik. Geçtiğimiz ay burasıyla ilgili söylentiler vardı. Gelip yakından görmek istedim. Diktiğimiz fidanlar, boyumu yarılamış, çok rahatladım. Burası Türkiye'nin cennet yerlerinden bir tanesi. Buraya geldiğimde gitmek istemiyorum. Hep Ayvalık'ta kalmak istiyorum. Gözüm Ayvalık'ın üzerinde. Ayvalık halkının da gelip kontrol etmesi gerekir. Ayvalıklı dostlarımdan biz yokken bu cennet koya gelip kontrol etmesini istiyorum" dedi.
17 Ağustos 2017'de çıkan yangında zarar gören Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu'ndaki 20 hektarlık alan 3 ay içinde ağaçlandırılmaya başlandı. Yangında zarar gören 20 hektarlık alana, 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam 6 bin 100 servi ve 7 bin yalancı akasya olmak üzere toplam 33 bin 350 fidan dikildi. Sahada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım adına dikilen fidanlar da bulunuyor.

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Haluk Levent, diktiği fidanların yanmadığını görünce rahatladıHaluk Levent, diktiği fidanların yanmadığını görünce rahatladıHaluk Levent, diktiği fidanların yanmadığını görünce rahatladıHaluk Levent, diktiği fidanların yanmadığını görünce rahatladı

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