Haluk Levent duyurdu: AHBAP Derneği'nden sel bölgelerine destek

Sağanak nedeniyle Kastamonu, Bartın, Sinop'ta sel meydana geldi. Yerleşim yerlerindeki caddeler nehre döndü. Yollar çöktü, çok sayıda araç ve ev hasar gördü, birçok vatandaş mahsur kaldı. Felakette 17 vatandaşın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

AHBAP Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent de Twitter hesabından sel bölgelerine AHBAP’ın da gideceğini duyurdu.

Levent yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimizle görüştük. Kastamonu, Sinop bölgesine Ahbaplar da gidiyor. Bizler de bir ucundan tutalım diyoruz. Geçmiş olsun Kastamonu! Geçmiş olsun Sinop!” ifadelerini kullandı.





