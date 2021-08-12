MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent duyurdu: AHBAP Derneği'nden sel bölgelerine destek

Haluk Levent duyurdu: AHBAP Derneği'nden sel bölgelerine destek

12.08.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, Karadeniz bölgesindeki yaşanan sel felaketinin ardından AHBAP olarak harekete geçtiklerini açıkladı. orman yangınlarından etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenliyor.

Haluk Levent duyurdu: AHBAP Derneği'nden sel bölgelerine destek

Sağanak nedeniyle Kastamonu, Bartın, Sinop'ta sel meydana geldi. Yerleşim yerlerindeki caddeler nehre döndü. Yollar çöktü, çok sayıda araç ve ev hasar gördü, birçok vatandaş mahsur kaldı. Felakette 17 vatandaşın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

AHBAP Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent de Twitter hesabından sel bölgelerine AHBAP’ın da gideceğini duyurdu.

AHBAP Başkanı Haluk Levent'ten yangın söndürme helikopteri açıklaması: 4 gündür çalışıyorAHBAP Başkanı Haluk Levent'ten yangın söndürme helikopteri açıklaması: 4 gündür çalışıyor

Levent yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimizle görüştük. Kastamonu, Sinop bölgesine Ahbaplar da gidiyor. Bizler de bir ucundan tutalım diyoruz. Geçmiş olsun Kastamonu! Geçmiş olsun Sinop!” ifadelerini kullandı.

hlk1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdıGelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı
Selde 8 katlı bina böyle yıkıldıSelde 8 katlı bina böyle yıkıldı
Dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladıDekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! Dikkat çeken artış

Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! Dikkat çeken artış

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gündeme getirmişti! CHP'den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gündeme getirmişti! CHP'den yanıt

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.