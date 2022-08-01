Haluk Levent duyurdu! Vahşice öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın kardeşinin tedavi masraflarını AHBAP Derneği karşılayacak

Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre Zehra Bayır'a, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ!

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

ZEHRA BAYIR'IN KARDEŞİNİN TEDAVİSİNİ AHBAP DERNEĞİ KARŞILIYOR

Acı olayın ardından AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, cinayete kurban giden Zeyhra Bayır'ın madde bağımlısı kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için harekete geçti.

Twitter üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Haluk Levent, Zehra Bayır'ın ailesi ile iletişime geçtiklerini belirtti. Zehra Bayır'ın kardeşinin Ankara'da bir hastanede tedaviye başlayacağını duyuran Levent, tüm masrafları AHBAP Derneği'nin karşılayacağını söyledi.

Haluk Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Muğla’da madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalıştığı gazinoda işkence ile öldürülen Zehra Bayır’ın ailesine ulaştık. Bu gece 02.30 da Ankara’ya bir hastaneye gidiyorlar. Kardeşimiz orada tedavi görecek. Tüm masraflarını Ahbap hayırseverleri karşılayacak."



