Haluk Levent: Edis seni döverim

Kurduğu AHBAP Derneği’yle son dönemde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Haluk Levent, Onedio isimli dijital platformda sevenlerinden gelen soruları yanıtladı.

Yeğeni şarkıcı Edis'in kuzeniyle evli olan dolayısıyla akraba gibi olduklarını söyleyen Levent, “Kim daha yakışıklı?” sorusuna, “Edis, kim? Şöyle bana bakın. Geçen Edis’i gördüğümde, ‘Bak böyle güzel güzel çıkıyorsunuz. Seni döverim’ dedim. Kızlar Edis’le fotoğraf çektirmek istiyorsanız, Haluk Abi’nizle iyi geçinin” cevabını verdi.

Ardından, “Senin ne kadar yardımsever ve iyi kalpli olduğunu biliyoruz. Güzellik yapıp Edis’le beni tanıştırır mısınız?” yorumuna şarkıcı, “Artık çok oldun. Valla döveceğim Edis’i” diyerek güldürdü.

İYİ KALPLİ DEĞİLİM

Şarkıcı, “Bu kadar iyi kalpli ve düzgün biri olarak insanlara yardım etmeyi seviyorsunuz. Size zamanında yardımı dokunmuş, unutamadığınız biri var mı?” sorusuna ise, “İyi kalpli ve düzgün bir adam değilim. Etrafınızdaki kahramanlarınız babanız, abiniz, öğretmeniniz, patronunuz ya da çok sevdiğiniz bir büyüğünüzden daha iyi bir adam olduğumu düşünmüyorum. Tipime baksanız, düzgün olmadığımı görürsünüz. Bana da zamanında yardımı dokunan insanlar oldu. Hatta bazılarını üzdüğüm dahi olmuştu. Hepimiz hatalarımızdan ders alacağız” yanıtını verdi.

EDİS, HALUK ABİSİNİN HİMAYESİNDE

Haluk Levent, geçtiğimiz kış Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Edis'le akraba gibi olduklarını bu sebeple de onu himayesine aldığını esprili bir dille açıklamıştı. İşte o paylaşım;

"Benim yeğen Edis'in kuzeni ile evli. Bu sebeple akraba gibiyiz. Kısaca Edis, Haluk abisinin himayesinde... Ona kötü konuşan bana konuşmuş olur , döverim!"

