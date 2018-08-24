MAGAZİN

Haluk Levent: Edis seni döverim

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Haluk Levent şarkıcı Edis’le ilgili soru gelmesi üzerine, “Artık çok oldun. Valla döveceğim Edis’i” diyerek espri yaptı!

Haluk Levent: Edis seni döverim

Kurduğu AHBAP Derneği’yle son dönemde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Haluk Levent, Onedio isimli dijital platformda sevenlerinden gelen soruları yanıtladı.

Yeğeni şarkıcı Edis'in kuzeniyle evli olan dolayısıyla akraba gibi olduklarını söyleyen Levent, “Kim daha yakışıklı?” sorusuna, “Edis, kim? Şöyle bana bakın. Geçen Edis’i gördüğümde, ‘Bak böyle güzel güzel çıkıyorsunuz. Seni döverim’ dedim. Kızlar Edis’le fotoğraf çektirmek istiyorsanız, Haluk Abi’nizle iyi geçinin” cevabını verdi.

Ardından, “Senin ne kadar yardımsever ve iyi kalpli olduğunu biliyoruz. Güzellik yapıp Edis’le beni tanıştırır mısınız?” yorumuna şarkıcı, “Artık çok oldun. Valla döveceğim Edis’i” diyerek güldürdü.

İYİ KALPLİ DEĞİLİM

Şarkıcı, “Bu kadar iyi kalpli ve düzgün biri olarak insanlara yardım etmeyi seviyorsunuz. Size zamanında yardımı dokunmuş, unutamadığınız biri var mı?” sorusuna ise, “İyi kalpli ve düzgün bir adam değilim. Etrafınızdaki kahramanlarınız babanız, abiniz, öğretmeniniz, patronunuz ya da çok sevdiğiniz bir büyüğünüzden daha iyi bir adam olduğumu düşünmüyorum. Tipime baksanız, düzgün olmadığımı görürsünüz. Bana da zamanında yardımı dokunan insanlar oldu. Hatta bazılarını üzdüğüm dahi olmuştu. Hepimiz hatalarımızdan ders alacağız” yanıtını verdi.

EDİS, HALUK ABİSİNİN HİMAYESİNDE

Haluk Levent, geçtiğimiz kış Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Edis'le akraba gibi olduklarını bu sebeple de onu himayesine aldığını esprili bir dille açıklamıştı. İşte o paylaşım;

"Benim yeğen Edis'in kuzeni ile evli. Bu sebeple akraba gibiyiz. Kısaca Edis, Haluk abisinin himayesinde... Ona kötü konuşan bana konuşmuş olur , döverim!"

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Kenan Doğulu 'Yosun'u Beren Saat için yazmışKenan Doğulu 'Yosun'u Beren Saat için yazmış
Serdar Ortaç eşi Chloe'nin yasağını deldiSerdar Ortaç eşi Chloe'nin yasağını deldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haluk levent edis

En Çok Okunan Haberler

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatma Turgut kameraları fark edince...

Fatma Turgut kameraları fark edince...

Demet Akalın o tatilcilere isyan etti

Demet Akalın o tatilcilere isyan etti

Kenan Doğulu 'Yosun'u Beren Saat için yazmış

Kenan Doğulu 'Yosun'u Beren Saat için yazmış

Serdar Ortaç eşi Chloe'nin yasağını deldi

Serdar Ortaç eşi Chloe'nin yasağını deldi

Cem Yılmaz 18+ şartıyla dönüyor!

Cem Yılmaz 18+ şartıyla dönüyor!

RTÜK'e en çok 'Çukur' dizisi şikayet edildi

RTÜK'e en çok 'Çukur' dizisi şikayet edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.