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Haluk Levent, Ferdinand'ın yavrusunu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

İZMİR’in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı’nı ziyaret eden Haluk Levent, 2 ay önce doğan ve Ferdi ismini koyduğu boğa Ferdinand’ın yavrusuna "Deden geldi" dedi.

Haluk Levent, Ferdinand'ın yavrusunu ziyaret etti

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı’nı ziyaret eden Haluk Levent, 2 ay önce doğan ve Ferdi ismini koyduğu boğa Ferdinand’ın yavrusuna "Deden geldi" dedi.
Haluk Levent, geçen yıl Kurban Bayramı’nda Rize’den kaçan boğa Ferdinand’ın da bulunduğu İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı’nı ziyaret etti. Ferdinand’ın 2 ay önce doğan ve Ferdi ismini verdiği yavrusunu seven Levent, ona "Deden geldi" dedi. Çiftlikte bulunan diğer hayvanlarla da ilgilenen Levent, çiftlikte bakılan üç bacaklı ata protez bacak sağlanmasıyla ilgili çalışmaları hızlandıracağını söyledi. Atlara şeker veren Levent, çiftlik sahibi Sibel Çakır ile bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.

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Haluk Levent, Ferdinand'ın yavrusunu ziyaret ettiHaluk Levent, Ferdinand'ın yavrusunu ziyaret ettiHaluk Levent, Ferdinand'ın yavrusunu ziyaret etti

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