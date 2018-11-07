Haluk Levent Ferhat için çağrıda bulundu, rektör sosyal medyadan karşılık verdi

Antalya'da Abdülkadir Özkan İlkokulu'nda okuyan Ferhat Taşkın'ın rahatsızlığı sosyal medyada gündeme geldi. 'Ömer TDK Çaycısı' adlı kullanıcı, Kepez ilçesinde yaşayan Ferhat Taşkın'ın göz zarının büyümesi, retinada zedelenme, görme yetisini kaybetme riski olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Taşkın'ın 4 kardeşi ve annesiyle yaşadığını da dile getiren kullanıcının paylaşımını, sanatçı Haluk Levent 'Antalya AHBAP? Haydi canlarım ilgilenelim' etiketiyle paylaştı.
Haluk Levent'in paylaşımına Antalya'dan ilk olumlu tepki Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'dan geldi. Aynı zamanda Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Ünal, sosyal medya hesabından Haluk Levent'e yanıt verdi. Prof. Dr. Ünal, Ferhat Taşkın'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin göz polikliniğine davet ederek, tedavisini yapabileceklerini kaydetti. (DHA)
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