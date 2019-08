Haluk Levent Harbiye'de sahne aldı

- Mağdur çocuklar için "Kız Çocuğu"nu seslendirdi

Haluk Levent, "Uçak Yaparım" adlı şarkıyla başladığı konserde, aralarında "Tek Geçerim", "Alışamadım", "Anlasana", "Ben sevmek İsterdim", "Ankara", "Bazı Günler", "Bir Yarim Olsun İsterdim" ve "Aşkın Mapushane" adlı şarkıların da yer aldığı bir repertuvarı yorumladı.

Konserde Emine Bulut'un kızı ve tüm mağdur çocuklar için Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" adlı eserini yorumlayan Levent, şöyle konuştu:

"Bir tweet atmıştım. Kimileri tepki gösterdi, o yaştaki çocuklar bundan etkilenebilir diye. Belki de o tweeti sileceğim. Çünkü gerçekten çocuklar etkilenebilir. Ama isyanım şuna, yayın yasağı konusunda aslında kamu doğru düşünüyor. Yayın yasağı yapmanın doğru bir yanı var. Twiter'da şunu demişim: 'Bırakın herkes her gün izlesin! Ağlayalım her gün! Ağlayalım ki hakimler, savcılar, takım elbise giyip 'namus için öldürdüm' diyen iblislere ceza indirimi vermesin!' Çok çabuk unutuyoruz. Tabii her gün izlenmesini istemeyiz ama orada bir serzeniş vardı. Ben Ahbap başkanıyken bundan iki yıl önce bütün başkanların kadın olmasını istemiştim. İki yıldan beri bütün başkanlar kadın ama yetmiyor. Emine öldü ama aslında orada kız da öldü. Onu öldürdük, onu öldürdüler."

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, hayranları sanatçıya bütün şarkılarda eşlik etti.

Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserler kapsamında 25 Ağustos'ta Anadolu Ateşi sahne alacak.