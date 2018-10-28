HABER

Haluk Levent, hayranını babasından izin alarak konserine götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

SANATÇI Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95.

Haluk Levent, hayranını babasından izin alarak konserine götürdü

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- SANATÇI Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Talas'ta konser verdi. Konser öncesi sosyal medya üzerinden sevenleri ile buluşan Levent'e bir hayranının ailesinin konsere gitmesine izin vermediğini söylemesi üzerine hayranının evine giderek ailesinden izin alıp konserine götürdü.
Talas ilçesinde Rıfat Yıldırım Yaşam Park’ta vatandaşlar, Haluk Levent ile unutulmaz bir akşam yaşadı. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Haluk Levent, zaman zaman hayranları ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak görüşmeye devam ediyor. Esra Çakır isimli bir hayranı Haluk Levent’e sosyal medyadan, "Allah’ım neden erkek değilim? Neden evimin dibindeki konsere gidemiyorum’ yazdı. Bunun üzerine Levent, "Babana, annene söyle gelip izin alayım" yanıtını verdi. Kayseri’ye geldiğinde, ailenin evine giden Levent evden fotoğraf paylaşarak, "Annemiz içeride kahveleri yapıyor. Kızımızı konsere götürmek için babadan izin istedik. Kızımızı bizlere teslim etti" dedi. Hayranını da alarak konser vereceği Yaşam Parka giden sanatçı Haluk Levent soğuk havaya rağmen sahnede yaklaşık 1,5 saat kaldı ve sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

FOTOĞRAFLI

Haluk Levent, hayranını babasından izin alarak konserine götürdü

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Domaniç Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor Domaniç Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
Adapazarı'nda fabrika yangını (1)Adapazarı'nda fabrika yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domaniç Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

Domaniç Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.