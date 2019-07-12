İSTANBUL (AA) - Sanatçı Haluk Levent, hayranlarıyla buluştu.

Konser, "DenizBank Açıkhava Konserleri" kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'inde gerçekleştirildi.

Srebrenitsa katliamı için yazdığı "Srebrenitsa" adlı parçayı da seslendiren Levent, öncesinde şarkının hikayesine değindi ve Ahbap Derneğinden gönüllülerin Bosna Hersek'te olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yıllar önce bir 11 Temmuz günü yazdığım bir şarkı vardı. Yıllardır gittiğim yerdir Bosna Hersek, Temmuz ayının her 9, 10 ve 11. günlerini orada geçiririm. Dünyanın seslerini duymadığı zamanlar bizler orada soykırıma uğrayan Boşnakların yanında olduk. Çoluk çocuk birlerce insan katledildi ve ben gittiğimde orada acıyı yaşadım. Bu şarkıyı da orada katledilen soykırıma uğrayan bütün canlarımız için söylüyoruz."

Haluk Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Uçak Yaparım", "Tek Geçerim", "Elfida", "Ankara", "Anlasana", "Aşkın Mapushane", "Bir Yarim Olsun İsterdim" adlı şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı yorumladı.