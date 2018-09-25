İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için kurduğu AHBAP platformu ile çok sayıda insana ulaşan ve platformu ülke genelinde örgütleyen sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada kendisine yöneltilen suçlamalara sert çıktı.

Anonim bir twitter hesabı, Levent ve AHBAP platformunun yakında Gezi benzeri bir eylem planladığını iddia etti. Levent'in bu iddiaya cevabı ise "tatlı-sert" oldu.

"AK PARTİLİLER DE BENİMLE BİRLİKTE YARGILANACAK"

İşte Haluk Levent'in o iddialara cevabı:

????ciddiye almış yüzlerce kişi var.

AHBAP’ın yardım çağrısına karşılık vermiş işadamları,Ak partili belediye başkanları,Valilikler,bazı askerler ve kamuda çalışan insanlar da var. Onlar düşünsün ???? Hepsi darbecilikten yargılanacak benimle birlikte..

Yemin ederim tımarhanedeyiz???????? https://t.co/9SYQZgO8EA — Haluk Levent (@haluk_levent) 25 Eylül 2018

????ciddiye almış yüzlerce kişi var. AHBAP’ın yardım çağrısına karşılık vermiş işadamları,Ak partili belediye başkanları,Valilikler,bazı askerler ve kamuda çalışan insanlar da var. Onlar düşünsün ???? Hepsi darbecilikten yargılanacak benimle birlikte. Yemin ederim tımarhanedeyiz????????

Bu bir ihbardır. Cumhuriyet savcıları AHBAP’ı bir an önce araştırmalı hesaplarını incelemeli. Ki böyle abuk sabuk yazılar yazılmasın. Ama aynı Cumhuriyet savcıları AHBAP’ları hedef gösteren tehdit edenlere de ceza davası açmalı! Lütfen!

Önce gazeticiler yazdı darbe yapacağımızı. Sonra kendine vatansever (!) diyen hesaplar saldırdı. Şimdi de Fetö hesapları başladı tek tek.. Neymiş FETÖ demişim. Herkes AHBAP’a düşman. Olsun bu ülkenin gerçek vatanseverlerini yıldıramayacaksınız.