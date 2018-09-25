İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için kurduğu AHBAP platformu ile çok sayıda insana ulaşan ve platformu ülke genelinde örgütleyen sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada kendisine yöneltilen suçlamalara sert çıktı.
Anonim bir twitter hesabı, Levent ve AHBAP platformunun yakında Gezi benzeri bir eylem planladığını iddia etti. Levent'in bu iddiaya cevabı ise "tatlı-sert" oldu.
İşte Haluk Levent'in o iddialara cevabı:
????ciddiye almış yüzlerce kişi var.— Haluk Levent (@haluk_levent) 25 Eylül 2018
AHBAP’ın yardım çağrısına karşılık vermiş işadamları,Ak partili belediye başkanları,Valilikler,bazı askerler ve kamuda çalışan insanlar da var. Onlar düşünsün ???? Hepsi darbecilikten yargılanacak benimle birlikte..
Yemin ederim tımarhanedeyiz???????? https://t.co/9SYQZgO8EA
????ciddiye almış yüzlerce kişi var. AHBAP’ın yardım çağrısına karşılık vermiş işadamları,Ak partili belediye başkanları,Valilikler,bazı askerler ve kamuda çalışan insanlar da var. Onlar düşünsün ???? Hepsi darbecilikten yargılanacak benimle birlikte. Yemin ederim tımarhanedeyiz????????
Bu bir ihbardır. Cumhuriyet savcıları AHBAP’ı bir an önce araştırmalı hesaplarını incelemeli. Ki böyle abuk sabuk yazılar yazılmasın. Ama aynı Cumhuriyet savcıları AHBAP’ları hedef gösteren tehdit edenlere de ceza davası açmalı! Lütfen!
Önce gazeticiler yazdı darbe yapacağımızı. Sonra kendine vatansever (!) diyen hesaplar saldırdı. Şimdi de Fetö hesapları başladı tek tek.. Neymiş FETÖ demişim. Herkes AHBAP’a düşman. Olsun bu ülkenin gerçek vatanseverlerini yıldıramayacaksınız.
Artık iftira atan herkese dava açıyoruz. AHBAP’lar yalnız değil.. pic.twitter.com/TLtxisiBid— Haluk Levent (@haluk_levent) 25 Eylül 2018
Geçtiğimiz hafta AHBAP platformunun başkanlığını bıraktığını açıklayan Levent, bu yaşananların ardından yıl sonuna kadar görevine devam edeceğini belirterek şöyle dedi:
Zorunlu açıklama; Başkanlığı bırakır bırakmaz saldırılar başladı. Yok darbe yok CİA . Bildiğiniz gibi yıl sonunda görevi bırakacaktım zaten. 3 ay daha görevde kalmaya karar verdim. Umarım bir başkan buluruz o zamana kadar. Gitmiyorum ülen!!???? AHBAP’lar yalnız değil!!
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