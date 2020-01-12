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  4. Haluk Levent isyan etti!

Haluk Levent isyan etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği üzerinden yardıma muhtaç insanlara ulaşan ve onlara yardım elini uzatan Haluk Levent, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Haluk Levent isyan etti!

Son zamanlarda şarkıcılık kariyerinin ötesinde yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle öne çıkan Haluk Levent, sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan bir isim…

AHBAP Derneği’nin yardımlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından bol miktarda paylaşım yapan Levent, zaman zaman da gündeme dair önemli konularla ilgili olarak fikirlerini paylaşıyor.

Haluk Levent bu defa Twitter hesabından yaptığı fikir paylaşımlarına gelen yorumlara isyan etti. Gündeme dair fikirlerini beyan ettikten sonra cevapların kendisine değil de yorumcularına geldiğini söyleyen Levent, bu konudan duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti:

haluk-leventic-twitter


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Anahtar Kelimeler:
AHBAP, haluk levent,

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